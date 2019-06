“Kao i velika većina umjetnika i umjetnica nemam plaćeno bolovanje niti ostale beneficije kao netko u stalnom radnom odnosu, tako da kad zalegnem to je – to, lova curi i pitanje je dokle će trajati… O stažu i mirovini da ne govorim. Velika je to žrtva… pristati na takvu nesigurnost i rizik samo da bi društvu dao dio sebe” kaže Bebe Na Vole, možda i najjači hrvatski blues pjevač i gitarista, u intervjuu Rifu (svira 6.4. u Rijeci na festivalu Impulse. Malo optimističnije zvuči kad priča o nastajanju pjesama: “Jednostavno se pokrene to neko suludo stanje svijesti, nije bitno jesi li gladan ili neispavan, jer znaš da nema stajanja dok ne izvučeš sve zvukove i aranžmane iz svoje glave i čuješ ih na kraju kako svi zajedno trešte iz zvučnika. To je suludo. I onda čuješ nešto što još nisi čuo u životu”.