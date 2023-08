Kupcima iz Knina ili Vinkovaca poručuju da perilicu rublja ili hladnjak donesu na servis – u Zagreb

“Očito nije bio dobar ni s onim svojim jugo doktorima pa nije imao koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje pet puta zbog sličnih stvari! Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazipoštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja ni među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem čim me nazove”, napisao je Hrvoje Tomasović. Iako je taj post izbrisao, potvrdio je tezu o dvije Hrvatske: jednoj koja preko veze dolazi do posla, titula, stanova, poslovnih aranžmana, u krajnjem slučaju i do života; i drugoj, prepuštenoj ostatku sustava koji se potrošio servisirajući političare iz onih trideset limuzina i sve njihove prijatelje i ‘rodijake’, zbog čega za te preostale i preostaju mrvice – poslova, kredita, zdravstvene skrbi, pa i života. Lider