City break u Zagrebu i europskim gradovima

Ove su godine propali talijanski nacionalni avio-prijevoznik Alitalia, druga najveća njemačka kompanija Air Berlin te britanski Monarch Airlines, a Poslovni vidi dvije poluge propadanja. Pad cijena nafte koji je doveo do značajnog pojeftinjenja kerozina, a ovo do povećanja kapaciteta, što je smanjilo prihode i neki to ne uspijevaju izdržati. Drugi veliki problem je izrazita rascjepkanost europskog tržišta. Inače, američki prijevoznici ove će godine ostvariti dobit od 15,4 milijardi dolara, a europski 7,4 milijarde dolara.