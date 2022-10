Fleksibilna krutost kapitalizma

Uoči drugog saborskog čitanja izmijenjenog Zakona o radu, pozicije socijalnih partnera su sadržajno i marketinški nabrušene. Sektorski ministar Marin Piletić razmeće se intervencijama koje navodno zadovoljavaju interes obiju strana. Ako je u pravu, onda je to prvi put otkako je u pretprošlom stoljeću definiran sukob rada i kapitala. Ali teško da je tako. Vlada je, kaže on, predloženim izmjenama fleksibilizirala čitav niz zakonskih mjera poput olakšavanja dodatnog rada, fleksibilizacije radnog mjesta, definiranja platformskog rada. Ne slučajno, odmah upada u oči da se ista stvar, npr. ono s platformama, dade prezentirati i kao fleksibilna i kao nefleksibilna mjera. Dok rad na ugovor do 3 mjeseca u EU, prema Eurostatu, danas iznosi 1,7 posto, u Hrvatskoj on iznosi impresivnih 4,2 posto. Radni status po tom ugovaranju mogao bi se jasno nazvati prekarnim, ali ta riječ u hrvatskom ZOR-u još nije uvrštena kao ni drugi vidovi radnopravnog modernizma poput kolektivnih ugovora. Novosti