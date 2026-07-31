'Filmovi koji više nisu kao tulumi koji su izmaknuli kontroli'

Mlađi Almodóvar bio je filmski razbojnik. Razvaljivao je vrata melodrame, komedije i sapunice, pljačkao ih usred bijela dana i od njih slagao filmove koji su bili istodobno urnebesni, dirljivi, vulgarni, elegantni i beskrajno živi. Današnji Almodóvar puno je mudriji, samokritičniji i filozofskiji, ali i oprezniji. U najnovijem filmu sve je mudro, zrelo, samokritično i promišljeno, ali kao da je ‘almodovarština’ malo previše kontrolirana, estetizirana i potisnuta. Nije to čudno jer film i govori o tome kako umjetnici kontroliraju sebe i druge te svoje i tuđe emocije pretaču u svoja djela – no ipak, teško se ne prisjetiti ‘ranijeg’ Almodovara i nostalgično se ne osmjehnuti prema njegovu liku i djelu. Kaže Zrinka Pavlić za tportal