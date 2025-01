Kao i priroda, ostala je netaknuta

Javna ustanova koja bi trebala upravljati Parkom nije osnovana. “Još nije dovršen proces usuglašavanja oko pitanja njegova sjedišta”, kažu iz Ministarstva. „Zakonska obaveza je osnovati javnu ustanovu u roku od godine dana, to jasno piše u aktu o osnivanja Parka i Zakonu o zaštiti prirode. U situaciji smo da bi državni aparat trebao kazniti samog sebe, a to se neće dogoditi. Država sebi dopušta ono što drugima ne dopušta“, kaže Ivan Budinski iz BIOM-a. Kako se područje Parka proteže kroz dvije županije, Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku, obje županije žele da se sjedište Javne ustanove nalazi na njihovom području. Istovremeno, u posljednjih nekoliko godina pokrenuti su brojni projekti u drugim zaštićenim područjima kroz program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. „Na Dinari ništa takvo nije moglo biti pokrenuto jer nema javne ustanove koja bi to vodila. Ne samo što se propustilo vrijeme za zaštitu nego i cijelo jedno financijsko razdoblje gdje se moglo puno novca uložiti i zaposliti nekoliko ljudi.” H-alter