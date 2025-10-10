I vrane zaslužuju šansu
Građani Zagreba pozvani na sudjelovanje u anketi o upravljanju populacijom vrana
Udruga Biom, u suradnji sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba i stručnim partnerima, provodi anketu o javnom mišljenju vezano uz metode upravljanja populacijom vrana u urbanim sredinama. Cilj je prikupiti stavove građana kako bi se osigurala bolja strategija suživota s ovim pticama. Anketa se temelji na istraživanjima iz Slovenije i Mađarske radi međunarodne usporedbe. Sudjelovanje je anonimno, a rezultati će doprinijeti boljem razumijevanju potreba i stavova javnosti. Link na anketu