I vrane zaslužuju šansu

Građani Zagreba pozvani na sudjelovanje u anketi o upravljanju populacijom vrana

Udruga Biom, u suradnji sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba i stručnim partnerima, provodi anketu o javnom mišljenju vezano uz metode upravljanja populacijom vrana u urbanim sredinama. Cilj je prikupiti stavove građana kako bi se osigurala bolja strategija suživota s ovim pticama. Anketa se temelji na istraživanjima iz Slovenije i Mađarske radi međunarodne usporedbe. Sudjelovanje je anonimno, a rezultati će doprinijeti boljem razumijevanju potreba i stavova javnosti. Link na anketu


