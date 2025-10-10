I vrane zaslužuju šansu

Prema zadnjoj anketi HRejtinga, HDZ osvaja 60 mandata, SDP-ova koalicija Rijeke pravde 44 mandata, Domovinski pokret i partneri – 14 mandata, Most i partneri 9 mandata, Možemo 9 mandata, IDS – 2 mandata, Fokus i Republika 1 mandat te Nezavisna lista Matije Posavca 1 mandat. Uzorak je bio 600 ispitanika u svakoj izbornoj jedinici, a najveća pogreška iznosi +/- 3.9 posto. Sami autori ankete naglasili su da je preračunavanje glasova u mandate najnezahvalniji i najriskantniji dio njihove ankete. Agencija Ipsos je nakon Milanovićeve objave njemu dala najviše šanse da postane premijer, da bi Crobarometar to kasnije smanjio. Treba li toj ili bilo kojoj drugoj anketi vjerovati? Radi li se o ozbiljnom istraživanju ili ipak o priči koja spada pod domenu dokone zabave koja u suštini ne bi trebala biti važna? Prije četiri godine ankete su očajno pogriješile, davši mandat više Restart koaliciji, dok je u stvarnosti premoćno pobijedio HDZ. Matematičari kažu da su anketne metode kod nas zastarjele, iako dobro detektiraju trend, ali ne i smjer volje birača. Index