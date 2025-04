Zasad ništa bez drugog kruga

Savez Možemo-SDP osvaja gotovo 40% glasova. Tri je puta slabija koalicija HDZ-DP koju podupire oko 13% Zagrepčana. Kako u Hrvatskoj, tako i u glavnom gradu treća su politička snaga neodlučni. Mjesec dana prije izbora kreću se oko 11%. Izborni prag (5 posto) prelaze još samo dvije nezavisne liste. Jača od njih, ona Marije Selak Raspudić uživa potporu 9% birača, a lista Pavla Kalinića, bliskog suradnika pokojnog Milana Bandića, oko 5. Ivica Lovrić s Blokom umirovljenici zajedno ima 4 i pol posto. Za vrat mu puše Platforma Davora Bernardića. U savezu s HSLS-om i HNS-om dolazi do 4,3%. To je za gradsku skupštinu. Za gradonačelnika vodi Tomislav Tomašević – s 43% glasova. Druga je Marija Selak Raspudić – 11,9%. Treći je HDZ-ov Mislav Herman – 10,8%. Rezultate Promocije plus donosi HRT