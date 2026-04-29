Taj dan ne morate doma kuhati

1. svibnja obilježava se u Močvari programom Pogonizacija koji uključuje brojne radionice i, naravno, – grah.

Primijenjena u Močvari #2: Unutar radionice Močvarnog Laboratorija, učenici Odjela unutrašnje arhitekture ŠPUD-a osmišljavali su novi urbani namještaj za terasu i dvorište Močvare čije će skice, crteže i vizije biti izložene. Posjetitelji se mogu pridružiti radionici u nastanku – izrade modularnog urbanog namještaja. Radionica je dio kampanje “Zagreb otvoreni grad?” kojeg vodi platforma Upgrade. Vode: Sanjin Hasanefendić, Danijel Badanjak (URK) / Bernarda Cesar, Marija Juza, Filip Pintarić, Vinka Mortigjija Anušić

Zmajarska radionica: sve o povijesti zmajeva, dizajnu, što su to zmajevi Diamond i Rokkaku i kako ih napraviti, te puštanje zmajeva na nasipu. Vodi: Snježana Hristov-Žuža, Žarko Tkalec – Žare (radionica je popunjena, ali se može gledati)

Voiceover, CORNERS radionica mapiranja lokalnih, službenih i osobnih priča o Trnju: Prikupljene priče i njihovi akteri postat će dio umjetničkog rada Voiceover koji će biti izveden u lipnju u Zagrebu kao dio CORNERS Triangle događanja. Mapa kvarta okidač je za interakciju različitih kvartovskih grupa koje inače ne surađuju (npr. umirovljenici i skejteri) s dugoročnim ciljem snažnijeg povezivanje Pogona sa stanovnicima Trnja. Vodi: Bojan Mucko

Sound art radionica: U suradnji s Kontejnerom, Močvara za svoj rođendan organizira radionicu za djecu i mlade. Cilj radionice bit će upoznavanje sudionika s mehanikom zvuka, te pretvorba električnih signala u zvuk. Naučit ćete kako izraditi zvučnike od svakodnevnih predmeta kao na primjer papirnatih tanjura i odbačenih punjača koji skupljaju prašinu u gotovo svakom domu. Vodi: Mladen Tomić

Radionica kuhanja Super fini vege ručak ala Laganela: Na radionici vege kuhanja svi zajedno pripremamo hranu, razmjenjujemo ideje i iskustva te učimo jedni od drugih. Dobit ćemo priliku pokazati koliko smo otvoreni, kreativni i spretni u rezanju, pirjanju, pranju suđa i na kraju guštanju u ručku kojeg skuhamo. Pripremamo obroke koji odgovaraju godišnjem dobu, pripremamo ih od prirodnih, lokalno uzgojenih namirnica biljnog podrijetla. U procesu kuhanju pretumbavamo početne ideje i sve prilagođavamo trenutku i osjećaju! Vodi: Branka Blašković, udruga Laganela

Showkitchen Okusa doma: Platforma Upgrade i tim iz socijalne zadruge za interkulturalnu suradnju “Okus doma” donose vam jela afričke i bliskoistočne kuhinje. Sve redom vrsni kuhari/ce porijeklom iz zemalja iz kojih dolaze i spomenuta jela kuhaju grah i leću na svjetske načine.