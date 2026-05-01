Grah, roštilj i malo povijesti

Zašto 1. svibnja ne radimo: Od krvavih prosvjeda do porcije graha

Međunarodni praznik rada obilježava se u spomen na radničke prosvjede u Chicagu 1886. godine. Radnici su tada, boreći se protiv brutalnog iskorištavanja, tražili famozne “tri osmice”: osam sati rada, odmora i obrazovanja. Iako su prosvjedi završili nasiljem i žrtvama, postali su temelj borbe za radnička prava širom svijeta. U Hrvatskoj se ovaj dan obilježava od 1890. godine, a službeni je blagdan od 1996. Danas su povorke i borbene govore zamijenili izleti u prirodu, roštiljanje i tradicionalna podjela graha, dok se o pravima radnika, nažalost, priča znatno manje nego nekad. Putni kofer


Grah, glazba i druženje: Vodič kroz proslavu Prvog maja diljem Hrvatske

Hrvatska se 1. svibnja 2026. pretvara u veliku trpezu na otvorenom. U Zagrebu Maksimir ugošćuje Vesnu Pisarović i Silente uz 40.000 porcija graha i štrukli. Split slavi na Marjanu u sklopu Sudamje, dok Rijeka miriše na fažol s Preluka. Osijek se okuplja kod katakombi, a Pula u Šijani uz nastup Lima Lena. Karlovac slavi jubilarnu 30. biciklijadu, Koprivnica trodnevni sajam uz koncerte Maje Šuput i Matije Cveka, a Pakoštane MTB maraton i Wine Fest. Od porečkih plaža do sisačkog Zibela, građane očekuju besplatni obroci, koncerti i bogat program za djecu. Net

Praznik rada: Dan sjećanja na radničke prosvjede u Chicagu

Cijelo 19. stoljeće bilo je obilježeno bezdušnim iskorištavanjem radnika. Niske nadnice i višesatni dnevni rad, od 12, čak i 18 sati za odrasle pa i djecu, iscrpljivao je ljude koji su u svim zemljama razvijenog kapitalizma štrajkovima zahtijevali dostojnije uvjete rada i života. Štrajkaški pokreti doživjeli su najveći zamah u SAD-u. Upravo je 1. svibnja 1886. godine u Chicagu prosvjedovalo oko 40.000 radnika ističući zahtjeve simbolizirane u 3 osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja. Policija je intervenirala oružjem i ubila šest, a ranila oko 50 radnika. Mnogo je prosvjednika uhićeno, a vođe štrajka izvedeni su pred sud. Petero ih je osuđeno na smrt, a trojica na dugogodišnju robiju. U spomen na krvoproliće u Chicagu, na 1. kongresu Druge internacionale 1889. godine odlučeno je da će se 1. svibnja svake godine održavati radničke prosvjede. Već od sljedeće 1890. godine taj datum postaje međunarodnim danom opće solidarnosti radništva. Index, Wikipedia

Sindikat novinara Hrvatske, u povodu 1. maja: Nemojmo prokockati postignuti napredak

“Na 1. svibnja, Međunarodni praznik rada, prisjećamo se dramatičnih početaka borbe za temeljna prava i dostojanstvo radnika”, objavio je SNH u proglasu koji je potpisala njegova predsjednica Maja Sever. “Odajemo počast prvim radničkim borcima i žrtvi koju su podnijeli za osvajanje prava na 8 sati rada, 8 sati sna i 8 sati za kulturu i obrazovanje u vrijeme kad su i odrasli i djeca radili svakodnevno 12 do 16 sati dnevno za bijedne nadnice.” “Hoćemo li se iz 21. vratiti u 19. stoljeće uz 12 do 16 sati rada, temeljem nove tehnološke revolucije koja je pokrenula digitalnu transformaciju rada u kojoj je radnik dostupan poslodavcu u svako doba dana, vikenda, godišnjeg odmora? Zar ćemo svojom pasivnošću prokockati sav onaj napredak ostvaren u posljednjih 137 godina?”, pitaju u sindikatu. H-alter

Na današnji dan prije 101 godinu prvi put je uvedeno osmosatno radno vrijeme - Portal Novosti

Holiga: Koliko je ostalo od radničkih korijena nogometa?

Telegramov kolumnist Aleksandar Holiga piše o radničkim korijenima nogometa, igre koju su nekad zvali narodnom, kako se ona mijenjala u Hrvatskoj i što predstavlja danas. Najlicemjernije od svega, smatra Holiga, je to što najbogatiji i najuspješniji klub, onaj koji se srami svojih stvarnih početaka toliko da si dodaje prefiks ‘građanski’, već više od desetljeća vodi čovjek koji uopće ne ulaže svoj novac u njega, nego – naprotiv – iz njega izvlači.

Karamarko i 1. svibnja proglasio prvenstveno vjerskim blagdanom

“Danas je blagdan Svetog Josipa Radnika koji se, u vrijeme borbe za veću socijalnu pravednost u suvremenom društvu počeo obilježavati kao Praznik rada”, napisao je Tomislav Karamarko, na svom Facebook profilu. “Izgleda da je prvi potpredsjednik Vlade malo pomiješao činjenice, s obzirom na to da se Međunarodni praznik rada slavi od 1889. godine, a blagdan svetog Josipa radnika uveden je u crkveni kalendar 66 godina kasnije”, napominje Telegram.

Od velikih trgovačkih lanaca Lidl je jedini koji ne radi na Praznik rada

Grah i radionice za djecu i odrasle ove nedjelje na Savskom nasipu

1. svibnja obilježava se u Močvari programom Pogonizacija koji uključuje brojne radionice i, naravno, – grah.

Primijenjena u Močvari #2: Unutar radionice Močvarnog Laboratorija, učenici Odjela unutrašnje arhitekture ŠPUD-a osmišljavali su novi urbani namještaj za terasu i dvorište Močvare čije će skice, crteže i vizije biti izložene. Posjetitelji se mogu pridružiti radionici u nastanku – izrade modularnog urbanog namještaja. Radionica je dio kampanje “Zagreb otvoreni grad?” kojeg vodi platforma Upgrade. Vode: Sanjin Hasanefendić, Danijel Badanjak (URK) / Bernarda Cesar, Marija Juza, Filip Pintarić, Vinka Mortigjija Anušić

Zmajarska radionica: sve o povijesti zmajeva, dizajnu, što su to zmajevi Diamond i Rokkaku i kako ih napraviti, te puštanje zmajeva na nasipu. Vodi: Snježana Hristov-Žuža, Žarko Tkalec – Žare (radionica je popunjena, ali se može gledati)

Voiceover, CORNERS radionica mapiranja lokalnih, službenih i osobnih priča o Trnju: Prikupljene priče i njihovi akteri postat će dio umjetničkog rada Voiceover koji će biti izveden u lipnju u Zagrebu kao dio CORNERS Triangle događanja. Mapa kvarta okidač je za interakciju različitih kvartovskih grupa koje inače ne surađuju (npr. umirovljenici i skejteri) s dugoročnim ciljem snažnijeg povezivanje Pogona sa stanovnicima Trnja. Vodi: Bojan Mucko

Sound art radionica: U suradnji s Kontejnerom, Močvara za svoj rođendan organizira radionicu za djecu i mlade. Cilj radionice bit će upoznavanje sudionika s mehanikom zvuka, te pretvorba električnih signala u zvuk. Naučit ćete kako izraditi zvučnike od svakodnevnih predmeta kao na primjer papirnatih tanjura i odbačenih punjača koji skupljaju prašinu u gotovo svakom domu. Vodi: Mladen Tomić

Radionica kuhanja Super fini vege ručak ala Laganela: Na radionici vege kuhanja svi zajedno pripremamo hranu, razmjenjujemo ideje i iskustva te učimo jedni od drugih. Dobit ćemo priliku pokazati koliko smo otvoreni, kreativni i spretni u rezanju, pirjanju, pranju suđa i na kraju guštanju u ručku kojeg skuhamo. Pripremamo obroke koji odgovaraju godišnjem dobu, pripremamo ih od prirodnih, lokalno uzgojenih namirnica biljnog podrijetla. U procesu kuhanju pretumbavamo početne ideje i sve prilagođavamo trenutku i osjećaju! Vodi: Branka Blašković, udruga Laganela

Showkitchen Okusa doma: Platforma Upgrade i tim iz socijalne zadruge za interkulturalnu suradnju “Okus doma” donose vam jela afričke i bliskoistočne kuhinje. Sve redom vrsni kuhari/ce porijeklom iz zemalja iz kojih dolaze i spomenuta jela kuhaju grah i leću na svjetske načine.

Sanja Modrić: Postalo je nepristojno čestitati Prvi maj

„Tko nam, dakle, ostaje za čestitke? Izbrojite malo pa ćete vidjeti. Hajde recimo da one više nisu neumjesne za oko 13 posto ukupno zaposlenih koji za rad dobiju od osam tisuća kuna pa naviše. No čestitanje je zapravo najviše na mjestu za ona tri milijardera i 101 milijunaša, među kojima je, čast iznimkama, više onih koji su jamili nego onih koji su naprosto uspješni i sposobni. Čemu, dakle, uzbuđenje, čemu karanfili, i kome se ovako post festum obraćaju sindikalci na maršu u Sisku osim svojoj taštini? I tako sam jučer odlučila preskočiti sve i biti tiho. Onima koje znam uglavnom je danas neumjesno čestitati, a one kojima nije, njih ionako ne poznajem“, piše Sanja Modrić.

Kako su izgledali prosvjedi u povodu 1. svibnja diljem Europe i svijeta