Povratak na mjesto zločina

Nakon nezapamćene pauze od lansiranja igre GTA V 2013. godine, Rockstar napokon vraća igrače u Vice City, smješten u fiktivnu verziju Floride pod nazivom Leonida. Radnja prati protagoniste Jasona i Luciu u državnoj uroti nakon neuspjele pljačke. Premium izdanje donosi ekskluzivan studio za tetoviranje umjetničkog kolektiva FAILE i dodatnu priču s klasičnim automobilima, dok rane narudžbe uključuju skin za oružje inspiriran kultnom tropskom košuljom Tommyja Vercettija. Igra stiže isključivo na PlayStation 5 i Xbox Series X|S, dok PC verzija još uvijek nije najavljena. Igra stiže 19. studenog. No, umjesto čistog uzbuđenja, najave su donijele i duboku podjelu – dolazi bez diska u kutiji, s cijenom do 100 eura i sadržajem iza paywalla. 24 sata, Uncrate