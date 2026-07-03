Metalci u manastiru

Kućni album Paradise Metal oca Dionysiosa Tabakisa (53), koji spaja bizantsku tradiciju, heavy metal, tehno i crkveni rap, dobio je na utjecajnom glazbenom portalu Pitchfork visoku ocjenu 7.6, nadmašivši kultne albume Daft Punka i Aphex Twina. Unatoč strogoj crkvenoj tradiciji koja električne gitare često smatra “vražjim alatom”, Tabakis vjeruje da je Bog esteta koji voli kreativnost. Pomoću jeftine gitare i modernih ritmova, ovaj povučeni svećenik uspješno povezuje starije i mlađe generacije, ali poručuje da mu je svećenički poziv i dalje ispred glazbene slave. Guardian