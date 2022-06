Jer svirati se mora

Iako je report koncerta Vinka Ćemeraša autora Ivana Grobenskog na Ravno do dna pretenciozno napisan, ima par zanimljivih poanti: Da, dobro, pjesme mu se vrte na radiju, no kad je uopće ako ikad ili barem u zadnjih 20 godina nečija prisutnost na radijima u Hrvatskoj bila potvrda nečije kvalitete? Istodobno, u Vinka Ćemeraša i njegov bend ulažu se silne pare i trud, mada on ni kreativno, ni svirački, ni idejno ni na bilo koji drugi način ne može niti u najluđim snovima konkurirati cijelom moru naših domaćih tzv. alternativnih izvođača, pa je jedino pitanje koje si čovjek može postaviti, zašto onda takvom nečem dati medijski prostor? Mogli bi početi biti realni, ne shvaćajući realnost kao kakav napad ili zlonamjernu lošu kritiku, nego kao reality check i motivaciju onima koji rade odlično da rade još bolje, a onima koji rade loše ili ne rade ništa da se trgnu ili da odjebu.