Ne kupuj mačku u kabelu

Glavna razlika između HDMI 2.0 i 2.1 standarda je u propusnosti – novi standard nudi 48 naspram starih 18 Gbps, što omogućuje prijenos 4K signala pri 120 Hz i napredne gejmerske (VRR, ALLM) te audio (eARC) funkcije. Međutim, licencno tijelo ukinulo je certifikaciju za HDMI 2.0 i sve njegove značajke pripisalo standardu 2.1 kao opcionalne. To znači da proizvođači mogu legalno reklamirati stari HDMI 2.0 uređaj kao HDMI 2.1. Kupcima se savjetuje da ignoriraju same oznake verzija (uključujući i najnoviji HDMI 2.2) te pažljivo provjere točan popis podržanih specifikacija. Bug