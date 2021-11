Posljednja kolumna Borisa Dežulovića izazvala je reakciju Ministarstva branitelja, koje pručuje kako “tekst grubo krši Deklaraciju o Domovinskom ratu i izravan je nasrtaj na temeljne vrijednosti na kojima je iznikla suverena Republika Hrvatska, a posebno na žrtvu Vukovara koji je podnio najveću žrtvu za demokratsku, otvorenu, tolerantnu, neovisnu i suverenu Hrvatsku“. Na prozivke je reagirao i Dežulović: Ako se očekuje od mene isprika, slabo se očekuje. Ja se ne namjeravam ispričavati nikome niti imam potrebu za to. Ako je itko ovdje uvrijeđen, neki nevini ljudi ili žrtve obitelji, nisam ih ja uvrijedio, nego su ih uvrijedili oni koji trguju tim njihovim žrtvama, o čemu je u mom tekstu riječ. A što se tiče podrivanja poretka države, to radim već 35 godina, dakle, ništa novo. Kako dođe koja država, ja je podrivam. Jedini je problem što ja to u ovom tekstu ne radim. N1…