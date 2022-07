Novost je i iznos akontacija, koje neće biti uvijek istog iznosa

Odluka će vrijediti za sve kupce koji su na akontacijskom sustavu obračuna električne energije, dakle, ne očitavaju sami svoju potrošnju i ne plaćaju u skladu s njom. U pitanju su tri velike novosti. Uz redovni obračun, kupci će dobivati akontacije koje nisu za svaki mjesec jednake, te akontacije neće dospijevati na naplatu u istom mjesecu, a kupci će moći i promijeniti model obračuna. Kupci s polugodišnjim obračunskim razdobljem od sada će uz redovni obračun zaprimati pet mjesečnih novčanih obveza s dospijećem petog u mjesecu za prethodni mjesec. Do sada je HEP slao šest akontacija koje su se morale platiti u tekućem mjesecu potrošnje, do 15. u mjesecu. To znači da kupci koji imaju iskazano dugovanje po obračunu za prethodno razdoblje više neće morati vršiti dvije uplate u istom, prvom mjesecu idućeg obračunskog razdoblja, što je zbunjivalo mnoge. Tportal