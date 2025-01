Pametna brojila, gluplji računi za razliku

Zamjena traje svega 5 do 10 minuta po brojilu, a modernizacija omogućuje mjesečne račune temeljem stvarne potrošnje. Stariji građani možda će žaliti za lampicom jeftine struje, no povoljnije tarife ostaju. Elektrodalmacija Split tvrdi da sustav olakšava praćenje potrošnje, smanjuje gubitke u mreži i detektira krađe struje. Do sada je u Hrvatskoj zamijenjeno 36% brojila, a cilj je pokriti cijelu zemlju u idućih pet godina. Sve to je besplatno – pod uvjetom da računi stižu na vrijeme. N1