Kako sam prestao brinuti i uživao gledajući oba filma

Oba filma zapravo vrlo slične radnje i settinga, bave se jezivim hladnoratovskim scenarijem nuklearne katastrofe, ali na potpuno suprotne načine. Dok Dr. Strangelove mračno ismijava ludilo generala opjednutih teorijama zavjere i donosi antologijske humoristične replike Petera Sellersa, Lumetov Fail Safe nudi napetu, smrtno ozbiljnu dramu s briljantnim Henryjem Fondom i šokantnim predsjedničkim rješenjem za nuklearni promašaj. Oba filma iz 1964. nastala su iz dviju različitih knjiga slične radnje: ozbiljnog trilera Red Alert (baza za Kubricka) i bestselera Fail-Safe, koji je optužen za plagijat. Kubrick je prvotno planirao dramu, ali kad je saznao da Lumet snima gotovo isti film, promijenio je pristup i sudski se izborio da njegov film izađe čak 9 mjeseci prije, što je naštetilo gledanosti Lumetovog filma. No, oba filma vrijedi pogledati (usporedite npr. scene telefonskih razgovora predsjednika: Fail Safe i Dr. Strangelove). FPA