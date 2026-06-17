Juniori, donosite bogatstvo

Publika se mahom vratila na stadione, do posljednjeg kola gotovo sigurno neće biti okrunjen prvak, a medijska pompa veća je nego ikad. Ljudi po ulici i kafićima pričaju o domaćem nogometu, a čak i u ponedjeljak poslijepodne – u slijepom terminu – napuni se stadion u Puli kada gostuje Slaven. Postoji i drugi dio na koji često upozoravaju skeptici: kvaliteta nogometa takva je da će već na ljeto doći svojevrsno otrežnjenje, jednom kada se hrvatski klubovi sudare s onim europskima, a pritom se ne misli na europske klubove prve ili druge klase. Gledajući brojke ove sezone, u SHNL-u po utakmici pada tek 2,35 golova po susretu. To je daleko ispod prosjeka bilo čega u Europi, neovisno o tome gledamo li lige petice ili ostatak ozbiljnih europskih liga. Ukratko rečeno, žive igre je manje, a intenzitet igre je niži. Manje se riskira u pritisku i ekipama u prosjeku više treba kako bi osvojile lopte od protivnika. Index