Juniori, donosite bogatstvo
HNS uvodi obvezno pravilo o mladim igračima i fond od milijun eura
Kako bi smanjio rekordan broj stranaca (41%) i potaknuo razvoj domaćih talenata, HNS od nove sezone uvodi stroga pravila za prva dva ranga natjecanja. Svaki klub će tijekom cijele utakmice na terenu morati imati najmanje dva mlada hrvatska nogometaša rođena nakon 1. srpnja 2005. godine. Ako se jedan ozlijedi, zamjena mora biti jednako mlada. Kao dodatnu motivaciju, Savez je osigurao fond od milijun eura koji će se klubovima raspodijeliti razmjerno prvenstvenim minutama koje prikupe hrvatski igrači rođeni 2004. godine i mlađi. 24 sata