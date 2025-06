Vruća ljetna stanka

Što se tiče kalkulacija, najjednostavnija je ona da će Rijeka biti prvak ako pobijedi bez obzira na rezultate drugih utakmica, a ako ne pobijedi, otvara se niz drugih mogućnosti. Stranica Football Meets Data objavila je rezultate simulacija zadnjeg kola, a prema izračunima najviše šanse za titulu ima upravo Rijeka. Momčad s Rujevice uvjerljiv je favorit i ima 67 posto šanse za naslov, Dinamu se daje 27 posto, a Hajduku šest posto. Slično je i za četvrto mjesto, koje vodi u Europu. Trenutno najviše šansi za to ima NK Varaždin. Index… sve kalkulacije ovdje

To win 🏆 HNL 🇭🇷:

67% 🇭🇷 Rijeka

27% 🇭🇷 Dinamo

6% 🇭🇷 Hajduk

To finish 4th (possible 🟢 UECL Q2):

68% 🇭🇷 Varaždin

16% 🇭🇷 Slaven

16% 🇭🇷 Istra

🚨 Check our FMD Simulator to test how each result affect probabilities in 🇭🇷 HNL! pic.twitter.com/ntY2QRPGyq

— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 18, 2025