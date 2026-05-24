Završena još jedna sezona SuperSport HNL-a, ovo je konačna ljestvica
Danas (13:00)

A sad se fokusirajmo na Svjetsko

Završena još jedna sezona SuperSport HNL-a, ovo je konačna ljestvica

  • U posljednje tri utakmice pobjede su ubilježili Varaždin i Rijeka, uz slavljenički remi Dinama s Lokomotivom. Varaždin je pobjedom nad Istrom potvrdio treće mjesto. HNL
  • Spektakularna proslava Dinamove duple krune na Maksimiru (Index), Dinamo je zaradio 1,5 milijuna eura, ali zbog raspleta u španjolskoj La Ligi, zbog klauzule ugovora Gonzala Villara koji je s Elcheom zadržao prvoligaški status (tportal)
  • Poznat Dinamov put do Lige prvaka, Modri će biti nositelji do kraja kvalifikacija, ždrijeb za pretkola najavljen za 17. lipnja (Sportske)
  • Hajduk je profitirao porazom Rijeke u finalu kupa, drugoplasiranim Bijelima tako pripada mjesto u 1. pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, Rijeka i Varaždin idu u 2. pretkolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu (Slobodna)

11.03. (18:00)

Najviše penala, nijedna titula

Hajduk statistički rekorder po broju penala i igrača više u Ligi 10

Analiza podataka od 2013. godine pokazuje da je Hajduk predvodnik u kategorijama koje najviše zabavljaju navijače. Splićani su u tom periodu iznudili 101 penal, dok Rijeka (88) i Dinamo (85) zaostaju. Hajduk je čak sedam sezona završio kao momčad s najviše dosuđenih kaznenih udaraca. Slična je situacija i s brojčanom prednosti; Hajdukovi protivnici pocrvenjeli su u 77 utakmica, dok su Rijeka (51) i Dinamo (42) znatno rjeđe imali igrača više. Iako statistika ne govori o opravdanosti odluka, brojke jasno svrstavaju Bijele na vrh ovih HNL tablica. Nacional… Hajduk je zadnji put osvojio naslov prvaka daleke 2005. godine (ne računajući kupove), tada je YouTube bio star tri mjeseca, Facebook je bio dostupan samo američkim studentima, a nije postojao ni iPhone…

07.06.2025. (01:00)

Vruća ljetna stanka

Poznato je kad Luka Modrić potpisuje za Milan, zapeo dolazak novog trenera Hajduka

  • Očekuje se da će se Modrić nakon reprezentativnih obveza – utakmica protiv Gibraltara i Češke – zaputiti u Milano na liječničke preglede i potpisivanje jednogodišnjeg ugovora (Sport klub)
  • Donedavni trener Dinamove momčadi Sandro Perković napustio Dinamo (Index), Petar Sučić potpisao za Inter (Index), u Dinamo stiže Gabriel Vidović (Index), novi trener Dinama Mario Kovačević: Normalno je da ljudi sumnjaju, ali vjerujem da ću dugo biti u Dinamu (Index), novi trener Slaven Belupa je Mario Gregurina, koji je i do sad vodio treninge (Net)
  • Genaro Gattuso više nije trener Hajduka, iz kluba objavili oproštajni video (Index), Gonzalo Garcia preuzima mjesto trenera Hajduka, ali službeno predstavljanje još se odgađa… navodno nije još uvijek uplaćen dogovoreni iznos (Index), hrvatski nogometni stručnjak Ivan Jurić (49) trebao bi naslijediti Gian Piera Gasperinija (67) na trenerskoj klupi Atalante (tportal)
25.05.2025. (11:00)

Pehar u helikopteru, živci u avionu

Današnji rasplet SuperSport HNL-a: tri kluba, jedan pehar, 90 minuta ludila

U 17 sati počinje veliko finale SuperSport HNL-a — Rijeka, Dinamo i Hajduk još su u igri za naslov prvaka. Rijeka drži sve u svojim rukama, dovoljna joj je pobjeda, Dinamo vreba iz prikrajka i čeka na kiks Rijeke, a Hajduk se nada čudu. HNS je pripremio helikopter za dostavu pehara na stadion budućeg prvaka. Sve utakmice možete pratiti uživo na MAXSport kanalima (1–5), a susret Šibenik – Hajduk i na HTV2. Prijenos kreće od 15:30 s posebnom emisijom, a nakon utakmica slijedi Studio HNL i analiza viđenog. Index

20.05.2025. (09:00)

Tko najbolje izračuna, možda i slavi

HNL: Prvi put nakon 1996. godine tri kluba mogu osvojiti titulu u zadnjem kolu

Što se tiče kalkulacija, najjednostavnija je ona da će Rijeka biti prvak ako pobijedi bez obzira na rezultate drugih utakmica, a ako ne pobijedi, otvara se niz drugih mogućnosti. Stranica Football Meets Data objavila je rezultate simulacija zadnjeg kola, a prema izračunima najviše šanse za titulu ima upravo Rijeka. Momčad s Rujevice uvjerljiv je favorit i ima 67 posto šanse za naslov, Dinamu se daje 27 posto, a Hajduku šest posto. Slično je i za četvrto mjesto, koje vodi u Europu. Trenutno najviše šansi za to ima NK Varaždin. Index… sve kalkulacije ovdje

03.05.2025. (20:07)

Netko je danas sretan, a netko piše status s tri točkice

Vječni derbi: Dinamo na Poljudu dobio Hajduk 1:3 i izgledno riješio pitanje naslova prvaka

  • Skromno prvo poluvrijeme na Poljudu – Utakmica ove subote ima i dodatni značaj jer se radi o borbi za naslov prvaka (HRT), jako slab nogomet, puno tenzija, teška ozljeda Torrentea… (tportal)… no drugo poluvrijeme potpuno druga priča
  • Poljud tražio penal, Gattusu žuti karton, palo i isključenje – Hajdukovom team manageru (Sportske Novosti), Dinamo poveo u 51. minuti nakon greške Ivana Lučića (tportal), Livaja izjednačio u 56. minuti (tportal), Sandro Kulenović u 56. minuti je sjajno glavom spustio u kut za 1:2 (tportal), nakon kontre Dinama Petar Sučić je u zadnjim sekundama iz drugog pokušaja zabio za 1:3.
  • Četiri kola prije kraja Rijeka i Hajduk imaju po 56 bodova, dok je Dinamo na 55. Najveći derbi hrvatskog nogometa je vrlo važan u borbi za naslov prvaka (Index)
  • U dosadašnja tri ovosezonska derbija Hajduk je dvaput svladao Dinamo, a jednom su igrali neriješeno. No, dok su Splićani u posljednja četiri kola ostali bez pobjede, Dinamo je u tom razdoblju ostvario tri pobjede i jedan poraz (Sport klub)
  • Tučnjava BBB-a i Torcide prije tekme je bila dogovorena, a policija je privela više od 100 ljudi, ozlijeđen i policajac, šire se snimke (Index)
  • Prije početka utakmice Torcida, navijačka skupina Hajduka, izvjesila je veliku koreografiju (Index)
02.05.2025. (15:00)

HNL: Liga gdje su minusi jedini konstantan plus

Neizvjesna HNL sezona u sjeni financijskih problema: Dinamo blista, ostali grcaju

HNL prolazi kroz jednu od najneizvjesnijih sezona, no financijska slika klubova ostaje zabrinjavajuća. Dinamo dominira zahvaljujući europskim prihodima, dok Hajduk tone u gubicima, unatoč lojalnim navijačima. Osijek troši bez učinka, Rijeka prodaje da preživi, a manji klubovi grcaju u minusima. Veće plaće donose bolje rezultate, no većina klubova posluje neodrživo, oslanjajući se na transfere. Dinamov uzlet u marketingu i gradnja stadiona nagovještavaju promjene, ali bez europskih prihoda – sve visi o niti. Poslovni

01.05.2025. (09:00)

Trčati i iznenaditi znaju

Iako veseli da je HNL ponovno popularan, gledamo zabrinjavajuće malo dobrih prilika i golova

Publika se mahom vratila na stadione, do posljednjeg kola gotovo sigurno neće biti okrunjen prvak, a medijska pompa veća je nego ikad. Ljudi po ulici i kafićima pričaju o domaćem nogometu, a čak i u ponedjeljak poslijepodne – u slijepom terminu – napuni se stadion u Puli kada gostuje Slaven. Postoji i drugi dio na koji često upozoravaju skeptici: kvaliteta nogometa takva je da će već na ljeto doći svojevrsno otrežnjenje, jednom kada se hrvatski klubovi sudare s onim europskima, a pritom se ne misli na europske klubove prve ili druge klase. Gledajući brojke ove sezone, u SHNL-u po utakmici pada tek 2,35 golova po susretu. To je daleko ispod prosjeka bilo čega u Europi, neovisno o tome gledamo li lige petice ili ostatak ozbiljnih europskih liga. Ukratko rečeno, žive igre je manje, a intenzitet igre je niži. Manje se riskira u pritisku i ekipama u prosjeku više treba kako bi osvojile lopte od protivnika. Index

26.04.2025. (10:00)

Kao za Eurosong, ne blistamo, ali je barem zabavno na domaćem terenu

Kaos na vrhu, strast na tribinama: SHNL nikad lošiji i nikad bolji

Ova sezona SHNL-a podijelila je javnost – 71 % čitatelja smatra da je napeta, ali uz loš nogomet. Vodeća trojka (Rijeka, Dinamo, Hajduk) kaska kiksevima, dok se donji dio tablice taktički i igrački diže. Slaven i Rijeka su u finalu Kupa, a borba za Europu uključuje i slabije klubove. Iako mnogi najavljuju europski debakl, liga nikad nije bila uzbudljivija ni praćenija – i na stadionima i na ekranima. Bez obzira na kvalitetu igre, entuzijazam i navijačka strast u porastu su kao rijetko kad. Nikad gora? Možda. Nikad zanimljivija? Svakako. Vice Karin za Index

12.04.2025. (16:00)

'Kod nas o tome jesi li dobar ili loš trener odlučuje jedna stativa, a to nije baš tako'

Rendulić, jedan od najdugovječnijih igrača HNL-a, sada trener – o ligi, travnjacima, stadionu, pitanju prvaka…

Tportal donosi zanimljiv intervju s iskusnim nogometašem, a danas trenerom Krunoslavom Rendulićem. Kratak, jednostavan, narodski razumljiv i bez floskula: Većina lige igra na kriminalnim terenima – Hibride si mogu priuštiti Manchester United, City, Paris Saint-Germain… Koliko košta održavanje toga? Što će Šibeniku hibrid? Od prvog dana ne valja. Napraviš dobru drenažu, staviš prirodnu travu i ne izmišljaj. Ta trava ti može stajati koliko hoćeš. O nogometu danas: Sad se igra, čini mi se, brže, ali prije je bio više igrača s kvalitetom, koji su svi igrali jugoligu. Na koncu, svjetska bronca 1998. godine – pola ekipe došlo je iz HNL-a… Tad se i drugačije gledalo na nogomet: Danas ničega nisi željan. Klikni i gledaš što hoćeš, gledaš pingvine na Grenlandu kako igraju utakmicu. Sjećam se prijenosa na radiju, ‘Sport i glazba’ nedjeljom. Danas svaki dan imaš koju hoćeš utakmicu. Imao si malo događaja pa si ih jedva čekao, danas ne čekaš ništa… Hajduk je prije imao bazen s domaćim igračima i osvajao je naslove, a Dinamu nisu problem treneri.

01.04.2025. (19:00)

Podsjeća na Eurosong. Neizvjesno, a za Europu badava

Ivković: Otkako je ovog sustava, teško se sjetiti sezone kada smo se nagledali lošijeg nogometa

Već sama činjenica da po utakmici pada tek nešto više od 2,4 gola puno toga govori. Treba uzeti u obzir da nije do konverzije – na većini utakmica naše lige jednostavno se stvara premalo prilika. Iako sam broj golova ne mora nužno značiti i veću kvalitetu nogometa, obično je tome ipak tako, pogotovo što se ekipa iz vrha tiče. Gattuso zapravo ima nevjerojatno puno sreće što je Dinamo upao u neki svoj vlastiti pakao pa će se liga ove sezone vrlo vjerojatno osvojiti s rekordno malim brojem bodova. Ako Hajduk i osvoji titulu, europska će mu pretkola vrlo brzo pokazati s kojom je razinom igre to napravljeno.

Rijeka je u ovom trenutku vjerojatno najčudnija momčad Europe, koja je nanijela četiri teška poraza redom Dinamu, Osijeku te dvaput Hajduku, a u isto vrijeme je protiv Varaždina, Istre, Gorice, Šibenika i Slavena osvojila dva boda te postigla dva pogotka. Dojam je da u Dinamu trenutačno nema jasnog smjera upravljanja, pa je logično da niti stvari na terenu ne idu lako. U uredima na Maksimirskoj kao da je kontinuirano u tijeku Igra prijestolja, jer ne postoji drugo objašnjenje zašto bi klub s potpuno dominantnim proračunom osvajao tek 1.65 bodova po susretu. A to je nedopustivo loše… Ivan Ivković za Index