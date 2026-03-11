Najviše penala, nijedna titula
Hajduk statistički rekorder po broju penala i igrača više u Ligi 10
Analiza podataka od 2013. godine pokazuje da je Hajduk predvodnik u kategorijama koje najviše zabavljaju navijače. Splićani su u tom periodu iznudili 101 penal, dok Rijeka (88) i Dinamo (85) zaostaju. Hajduk je čak sedam sezona završio kao momčad s najviše dosuđenih kaznenih udaraca. Slična je situacija i s brojčanom prednosti; Hajdukovi protivnici pocrvenjeli su u 77 utakmica, dok su Rijeka (51) i Dinamo (42) znatno rjeđe imali igrača više. Iako statistika ne govori o opravdanosti odluka, brojke jasno svrstavaju Bijele na vrh ovih HNL tablica. Nacional… Hajduk je zadnji put osvojio naslov prvaka daleke 2005. godine (ne računajući kupove), tada je YouTube bio star tri mjeseca, Facebook je bio dostupan samo američkim studentima, a nije postojao ni iPhone…