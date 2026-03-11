Hajduk statistički rekorder po broju penala i igrača više u Ligi 10 - Monitor.hr
Danas (18:00)

Najviše penala, nijedna titula

Hajduk statistički rekorder po broju penala i igrača više u Ligi 10

Analiza podataka od 2013. godine pokazuje da je Hajduk predvodnik u kategorijama koje najviše zabavljaju navijače. Splićani su u tom periodu iznudili 101 penal, dok Rijeka (88) i Dinamo (85) zaostaju. Hajduk je čak sedam sezona završio kao momčad s najviše dosuđenih kaznenih udaraca. Slična je situacija i s brojčanom prednosti; Hajdukovi protivnici pocrvenjeli su u 77 utakmica, dok su Rijeka (51) i Dinamo (42) znatno rjeđe imali igrača više. Iako statistika ne govori o opravdanosti odluka, brojke jasno svrstavaju Bijele na vrh ovih HNL tablica. Nacional… Hajduk je zadnji put osvojio naslov prvaka daleke 2005. godine (ne računajući kupove), tada je YouTube bio star tri mjeseca, Facebook je bio dostupan samo američkim studentima, a nije postojao ni iPhone…


Slične vijesti

26.02. (23:33)

Izjednačenje koje poraz znači

Dinamo u dramatičnoj utakmici protiv Genka izborio produžetke, dobio dva gola i ispao iz Europe

Dinamo je nakon poraza 3-1 u prvoj utakmici protiv KRC Genk u uzvratu play-offa Europa lige odigrao sjajnih 90 minuta i izborio produžetke. Bakrar je u sudačkoj nadoknadi prvog dijela donio vodstvo, no Genk je brzo izjednačio preko Sora. Stojković je iz penala vratio prednost, a zatim fantastičnim pogotkom s distance postavio 3-1. Njegovu majstoriju pogledajte OVDJE. Livaković je s nekoliko ključnih obrana sačuvao rezultat koji je Dinamu donio potpuni povratak i dodatnih pola sata borbe za prolaz. Telegram… Belgijci su u 100. minuti u produžecima smanjili na 2:3, a Stojković je dobio crveni karton četiri minute kasnije. Index… u 114. minuti Daan Heymans je dobio loptu kroz obranu Dinama i zabio je za 3:3. (tportal)… pogledajte komentare na Forumu

27.05.2025. (16:00)

Proljetno čišćenje

Stiglo je Bobanovo vrijeme: Velika čistka u Dinamu na svim razinama

Zvonimir Boban preuzeo je stvari u svoje ruke – napustio je svečanu ložu usred utakmice protiv Varaždina, što je označilo početak temeljite čistke u Dinamu. Odlaze dopredsjednik Skender, analitičar Jozak i šef omladinske škole Milić. Mijenja se preko 50 % trenera u školi, a ugovori igrača bit će znatno srezani. Najmanje desetorica nogometaša napušta klub, a prioritet postaje disciplina i razvoj mladih. Boban poručuje: igraju samo oni koji prihvate Dinamove uvjete. Nacional… Iako Dinamo u narednoj sezoni neće zaraditi silne milijune koji dolaze uz Ligu prvaka, nadomak je izravnog plasmana u Europsku ligu, što bi ‘modrima’ znatno olakšalo ljetne mjesece… 24 sata

25.05.2025. (20:44)

Bella Fiume!

SuperSport HNL: Rijeka po drugi put postala prvak Hrvatske

Došao je i dan odluke u SuperSport HNL-u. Rijeka, Dinamo i Hajduk ulaze u zadnje kolo s izgledima za titulu. Rijeka je rano povela protiv Slavena u 12. minuti i povećala vodstvo u drugom poluvremenu na 2:0. Dinamo je zabio gol Varaždinu u 39. minuti. Hajduk je dobio Šibenik 0:1, golom u 71 minuti.  Livaja je dobio crveni karton nakon udaranja Žute. Osijek i Istra remizirali (Index). Na tportalu možete pogledati sve golove (tportal). Pogledajte komentare na Forumu… Pred utakmicu privedeni navijači Rijeke koji su radili nerede pred hotelom gdje su bili smješteni igrači Slaven Belupa, među njima i maloljetnici (Sport Klub), navijači Osijeka i Istre se potukli na odmorištu autoceste A3 (Index)

  • Pehar je stigao helikopterom u Rijeku. Slijedi dodjela na Rujevici (Index)
  • Klubovi fino zaradili od TV prava: prvak 1,23 milijuna eura, Dinamu 1,14 milijuna, Hajduku 1,05… (Index)
25.05.2025. (11:00)

Pehar u helikopteru, živci u avionu

Današnji rasplet SuperSport HNL-a: tri kluba, jedan pehar, 90 minuta ludila

U 17 sati počinje veliko finale SuperSport HNL-a — Rijeka, Dinamo i Hajduk još su u igri za naslov prvaka. Rijeka drži sve u svojim rukama, dovoljna joj je pobjeda, Dinamo vreba iz prikrajka i čeka na kiks Rijeke, a Hajduk se nada čudu. HNS je pripremio helikopter za dostavu pehara na stadion budućeg prvaka. Sve utakmice možete pratiti uživo na MAXSport kanalima (1–5), a susret Šibenik – Hajduk i na HTV2. Prijenos kreće od 15:30 s posebnom emisijom, a nakon utakmica slijedi Studio HNL i analiza viđenog. Index

20.05.2025. (09:00)

Tko najbolje izračuna, možda i slavi

HNL: Prvi put nakon 1996. godine tri kluba mogu osvojiti titulu u zadnjem kolu

Što se tiče kalkulacija, najjednostavnija je ona da će Rijeka biti prvak ako pobijedi bez obzira na rezultate drugih utakmica, a ako ne pobijedi, otvara se niz drugih mogućnosti. Stranica Football Meets Data objavila je rezultate simulacija zadnjeg kola, a prema izračunima najviše šanse za titulu ima upravo Rijeka. Momčad s Rujevice uvjerljiv je favorit i ima 67 posto šanse za naslov, Dinamu se daje 27 posto, a Hajduku šest posto. Slično je i za četvrto mjesto, koje vodi u Europu. Trenutno najviše šansi za to ima NK Varaždin. Index… sve kalkulacije ovdje

02.05.2025. (15:00)

HNL: Liga gdje su minusi jedini konstantan plus

Neizvjesna HNL sezona u sjeni financijskih problema: Dinamo blista, ostali grcaju

HNL prolazi kroz jednu od najneizvjesnijih sezona, no financijska slika klubova ostaje zabrinjavajuća. Dinamo dominira zahvaljujući europskim prihodima, dok Hajduk tone u gubicima, unatoč lojalnim navijačima. Osijek troši bez učinka, Rijeka prodaje da preživi, a manji klubovi grcaju u minusima. Veće plaće donose bolje rezultate, no većina klubova posluje neodrživo, oslanjajući se na transfere. Dinamov uzlet u marketingu i gradnja stadiona nagovještavaju promjene, ali bez europskih prihoda – sve visi o niti. Poslovni

01.04.2025. (19:00)

Podsjeća na Eurosong. Neizvjesno, a za Europu badava

Ivković: Otkako je ovog sustava, teško se sjetiti sezone kada smo se nagledali lošijeg nogometa

Već sama činjenica da po utakmici pada tek nešto više od 2,4 gola puno toga govori. Treba uzeti u obzir da nije do konverzije – na većini utakmica naše lige jednostavno se stvara premalo prilika. Iako sam broj golova ne mora nužno značiti i veću kvalitetu nogometa, obično je tome ipak tako, pogotovo što se ekipa iz vrha tiče. Gattuso zapravo ima nevjerojatno puno sreće što je Dinamo upao u neki svoj vlastiti pakao pa će se liga ove sezone vrlo vjerojatno osvojiti s rekordno malim brojem bodova. Ako Hajduk i osvoji titulu, europska će mu pretkola vrlo brzo pokazati s kojom je razinom igre to napravljeno.

Rijeka je u ovom trenutku vjerojatno najčudnija momčad Europe, koja je nanijela četiri teška poraza redom Dinamu, Osijeku te dvaput Hajduku, a u isto vrijeme je protiv Varaždina, Istre, Gorice, Šibenika i Slavena osvojila dva boda te postigla dva pogotka. Dojam je da u Dinamu trenutačno nema jasnog smjera upravljanja, pa je logično da niti stvari na terenu ne idu lako. U uredima na Maksimirskoj kao da je kontinuirano u tijeku Igra prijestolja, jer ne postoji drugo objašnjenje zašto bi klub s potpuno dominantnim proračunom osvajao tek 1.65 bodova po susretu. A to je nedopustivo loše… Ivan Ivković za Index

25.02.2025. (15:00)

Pred izbore svima dobro

Vojković: Veliki politički protivnici, veliki suparnici, HDZ i Možemo, Plenković i Tomašević su se savršeno sporazumjeli kada je u pitanju trošenje javnog novca

GNK Dinamo ima novca – najbogatiji je to hrvatski nogometni klub. Dodatno, u Dinamu igraju profesionalni igrači, igraju za novac i to dobar novac. Zašto bi onda grad ili država gradila stadione? Ne govorimo ovdje samo o Dinamu – čekaju i Split teški milijuni ulaganja. Sport i aktivnosti su bitne – Hrvati se premalo bave rekreacijom, Hrvati se premalo bave sportom, da budemo krajnje izravni, kao nacija smo u prosjeku debeli i živimo nezdravo. Neka se grade školsko-športske dvorane. Neka se grade šetnice. Neka se grade planinarske staze. Postoje privatni investitori, postoji čak i javno-privatno partnerstvo, no to se čini našim političarima komplicirano, tko će te složene ugovore i modele raditi – najbolje uzeti iz proračuna. Goran Vojković za Index

30.01.2025. (00:00)

Naklon, Modri

Liga prvaka: Hrabri Dinamo dobio Milan, ali ne prolazi dalje zbog Sportinga koji je izjednačio s Bolognom

Dinamo protiv Milana odigrao je odlučujuću utakmicu za plasman u nokaut-fazu Lige prvaka. Bit će mu potrebna sva tri boda kako bi se upleo u borbu za plasman u doigravanje za osminu finala. Dinamo je na 26. poziciji s osam bodova, a Milan je na šestome mjestu sa sedam bodova više. Prvih osam momčadi direktno ide u osminu finala, a momčadi od devetog do 24. mjesta idu u doigravanje. Sporting izbacuje Dinamo. Manchester City preokretom prolazi u playoff (Index). U 19. minuti Martin Baturina izašao je sam na Maignana i hladnokrvno zabija za prednost. Gol pogledajte OVDJE. Milan je u 53. minuti izjednačio na 1:1. Tomori je uposlio Pulišića vertikalnim dodavanjem s 30-ak metara, a onda je reprezentativac SAD-a zabio u bliži kut Nevistićevog gola. Pierre-Gabriel je u 60. minuti ubacio s lijeve strane za Pjacu, a on izrazito preciznim udarcem zabija za 2:1. Index… pogledajte komentare na Forumu

10.11.2024. (15:00)

Sve je super i sve je za pet, kad si muško i voliš nogomet

Dinamo će igrati u Kranjčevićevoj, nakon što se stadion rekonstruira

A to je najavljeno do listopada 2026. godine. Radovi kreću početkom iduće godine. Trenutačno je kapacitet stadiona 4000 mjesta, a prema UEFA-inim kriterijima za međunarodne utakmice, trebao bi imati barem 8000 pa će s istočne strane nadograditi tribinu na taj kapacitet i imat će 11500 mjesta. Postoje dvije verzije projekta. U prvoj stadion ima dvije tribine sa zelenilom koje okružuje sjevernu i južnu stranu, a prema drugoj su u planu dodatne tribine kapaciteta do 12.000 mjesta. Država je pristala odvojiti po 100 milijuna kuna u 2024. i 2025. za obnovu stadiona, a dio bi trebao sufinancirati Grad Zagreb u suradnji s HNS-om i UEFA-om. Arhitekt Otto Barić kritizirao je ovu odluku, apelirajući na nepovoljan utjecaj na okoliš i okolinu, uz napomenu kako ga takav pristup podsjeća na Horvatinčića. Index