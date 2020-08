Streamowood

Prošle je godine od prodaje kino-ulaznica u cijelom svijetu ostvaren prihod od 39,92 milijardi dolara, 3% više nego godinu prije i najviše u jednoj godini u povijesti. Zanimljivo je da je u SAD-u zabilježen pad u odnosno na 2016. godinu, od 2,3% na 11,12 milijardi dolara, ali je u ostatku svijetu zabilježen rast od 3% na 28,8 milijardi dolara. Najviše su zaradili ‘Beauty and the Beast’ (1,26 milijardi), ‘The Fate of the Furious’ (1,23 milijarde) i ‘The Last Jedi’ (1,04). Hollywood Reporter, Deadline Hollywood