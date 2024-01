Touché, Netflix

Procjenjuje se kako su štrajkovi stajali kalifornijsko gospodarstvo čak 6.5 milijardi dolara. Studiji još uvijek osjećaju posljedice duge pauze zbog koje je došlo do kašnjenja u snimanju blockbustera kao što su Deadpool 3, Captain America i Blade, objavio je prošlog tjedna Disney. Odgođen je remake Snjeguljice, Pixarov film Elio, Mission: Impossible i A Quiet Place: Day One, The Bikeriders, Poor Things, Aquaman and the Lost Kingdom, Dune part II, animirani LOTR: The War of Rohirrim, Avatar 3, Avengers: The Kang Dynasty… Dok su neki filmovi odgođeni za početak iduće godine, neke su premijere zakazane tek za 2026. godinu. Forbes