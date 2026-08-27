Hoće li učestali požari trajno uništiti regeneraciju hrvatskih šuma na kršu? - Monitor.hr
Danas (08:00)

Iskra brža od humusnog sloja

Hoće li učestali požari trajno uništiti regeneraciju hrvatskih šuma na kršu?

Dok Europska unija bilježi rekordne šumske požare i povećanu opožarenu površinu, Hrvatska je dobrom organizacijom protupožarne obrane izbjegla razorne razmjere iz 2017. i 2022. godine. Do sredine kolovoza izgorjelo je 9,6 tisuća hektara. Sanacija državnih površina obvezna je u roku od dvije godine, no Hrvatske šume ističu problem učestalih požara koji onemogućuju prirodnu smjenu vrsta. Iako se u Europi zagovara prelazak s crnogorice na otpornije bjelogorične šume, u hrvatskom priobalju alepski bor ostaje jedina pionirska vrsta sposobna preživjeti na siromašnom kršu. Problem dodatno otežavaju zapuštena privatna zemljišta gdje požari najčešće započinju. Poslovni


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Petak (10:00)

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Zamislite kad bi oko naših dalmatinskih i istarskih gradova i sela bili u prvom prstenu nasadi mediteranskih kultura sa razvodom vode i protupožarnim sustavom koji bi se dijelio sa sustavom navodnjavanja. A u drugom prstenu milijun ovaca i koza, koje drže krš prohodnim i sa 90% manje raslinja. Te samohodne kosilice osigurati će da 90% lisne mase nestane iz krša u idućih 10 godina, te da se stvara vrijednost u vidu proizvodnje mesa i mlijeka i usputne zaštite od požara. Ivan Malić za Agroklub

18.08. (00:00)

Šumski vatrogasac ili piroman?

Uloga alepskog bora u dugotrajnoj obnovi opožarenih područja

Zbog visoke zapaljivosti alepski bor često se smatra rizičnim, no stručnjaci ističu njegovu ključnu ulogu u prvoj fazi obnove opožarenih područja. Zdenko Bogović, predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, opisuje ga kao “nužno zlo” i jedinu vrstu sposobnu brzo pripremiti stanište za povratak autohtone vegetacije. Napominje kako je obnova šuma dugotrajan proces koji traje od 50 do 100 godina. Kao primjer navodi splitski Marjan, gdje je za prirodnu smjenu starog šumskog fonda potreban postupni rad i dugogodišnja edukacija javnosti. Agroklub

17.08. (20:00)

Piromani u lisicama

Četvero osumnjičenih za podmetanje deset požara u Zadarskoj županiji

Zadarska policija uhitila je trojicu hrvatskih državljana i državljanku Poljske pod sumnjom da su upaljačem namjerno izazvali požare na deset lokacija diljem Zadarske županije. Osumnjičeni su locirani i uhićeni u automobilu zadarskih tablica zahvaljujući brzoj dojavi bračnog para koji ih je zatekao u paljenju vatre. Kod dvojice uhićenih pronađeni su pištolj, poluautomatska puška i mobiteli. Slučaj je preuzelo državno odvjetništvo, a Ivan Turudić potvrdio je da se ne isključuje ni sumnja na terorizam. Svo četvero predano je pritvorskom nadzorniku. Index

16.08. (01:00)

Nije za paniku, al' da se čovjek zamisli

Katastrofalni požari u Dalmaciji pod lupom stručnjaka: Hibridno ratovanje? Malo vjerojatno

Požari koji su zahvatili Dalmaciju dospjeli su u fokus svjetskih medija, ugrožavajući vrhunac turističke sezone i gospodarsku stabilnost Hrvatske. Zbog velikog broja buktinja u kratkom razdoblju te sumnji u podmetanje, u javnosti su se pojavile špekulacije o mogućem hibridnom ratu usmjerenom protiv turizma. Ipak, sigurnosni i politički analitičari upozoravaju da za takve tvrdnje nema dokaza. Uzroci se primarno traže u ekstremnim klimatskim promjenama, suši, visokim temperaturama te ljudskom nemaru i piromaniji. Unatoč krizi, organizacija i reakcija vatrogasaca i zdravstvenih službi ocijenjene su iznimno uspješnima. Nacional

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Ekstremne vrućine brišu rast EU-a: Toplinski val nosi 180 milijardi eura štete

Dugotrajne ljetne vrućine i požari odnijet će 180 milijardi eura iz gospodarstva EU-a, što je oko jedan posto BDP-a i u potpunosti briše prognozirani rast. Gubici pogađaju poljoprivredu, energetiku i promet, dok je najveći udarac zadat padu radne produktivnosti. Francuska prolazi najgore s padom BDP-a od 0,6 posto i ulaskom u recesiju, dok Španjolska i Italija lakše podnose šok zbog bolje prilagodbe. Uz ekonomski pad, bilježi se više od 25 tisuća smrtnih slučajeva i preko 490 tisuća izgorjelih hektara šuma. Lider

27.07. (09:30)

Usijano ljeto

Šumski požari u Francuskoj i Španjolskoj raselili više od 360.000 ljudi

Šumski požari u Francuskoj i Španjolskoj prisilili su na evakuaciju više od 360.000 ljudi. Francuski vatrogasci bore se s vatrenom stihijom u okolici Bordeauxa, gdje je evakuirana i hotelska zona uz zračnu luku, a predsjednik Macron sazvao je hitan krizni sastanak. U Španjolskoj je evakuirano preko 116.000 stanovnika dok se požari šire oko Madrida. Ekipe na terenu utrkuju se s vremenom kako bi stavile požare pod nadzor jer novi najavljeni toplinski val i izostanak oborina prijete dodatnim razbuktavanjem. Index

26.07. (10:00)

Katastrofalni požari u Francuskoj i Španjolskoj: Evakuirane stotine tisuća ljudi

Klimatski ekstrem izazvao je nezapamćene požare koji pustoše jugozapad Francuske i središnju Španjolsku, prisiljavajući više od 270.000 ljudi na evakuaciju. U francuskom departmanu Gironde izgorjelo je rekordnih 98.000 hektara, a vatra se opasno približila Bordeauxu. U Španjolskoj su se požari u Ávili i Madridu spojili u frontu dugu 15 kilometara, uzrokujući najgoru vatrenu stihiju u povijesti madridske regije. Dok vatrogasci uz pomoć europskih saveznika i vojne opreme pokušavaju zaštititi obiteljske kuće i ljudske živote, zabilježena je i jedna smrtna žrtva u Valenciji. Index

12.07. (19:00)

Gdje ima dima, ima i nemarnih susjeda

Požari na otocima: Hvarski poduzetnik traži rigorozne kazne za nemarne vlasnike zemljišta

Nakon niza katastrofalnih požara u Dalmaciji, jedan hvarski poduzetnik oštro je osudio vlasnike koji ostavljaju svoja zemljišta zapuštenima, prenosi Morski. Ističe kako savjestan trud pojedinaca gubi smisao jer neodržavane parcele zarasle u korov postaju tempirane bombe koje ugrožavaju susjedne živote i imovinu. Iako zakoni o komunalnom redu postoje, problem je u tome što se bahatima gleda kroz prste. Vrandečić poručuje da pravo vlasništva ne daje pravo na ugrožavanje tuđih domova te od lokalnih vlasti i komunalnih redara zahtijeva nultu toleranciju i udarac po džepu za sve nemarne vlasnike.

21.07.2025. (20:00)

Vatru gasi – iz orbite, molim!

Njemački startup šalje satelite protiv šumskih požara

Münchenski OroraTech lansirao je jedanaest satelita s termalnim kamerama za rano otkrivanje šumskih požara, a do kraja desetljeća planira ih imati stotinu. Za razliku od postojećih satelita koji snimaju samo u određeno doba dana, njihovi uređaji mogu promatrati Zemlju svakih 30 minuta i prepoznati razliku od tri Celzijeva stupnja. Sustav koristi i simulacije vjetra, terena i vegetacije za predviđanje širenja požara. Prva šira primjena planirana je u Grčkoj, dok u Njemačkoj zasad vatrogasci više vjeruju dronovima i brzom dojavljivanju. DW