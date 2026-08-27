Iskra brža od humusnog sloja

Zamislite kad bi oko naših dalmatinskih i istarskih gradova i sela bili u prvom prstenu nasadi mediteranskih kultura sa razvodom vode i protupožarnim sustavom koji bi se dijelio sa sustavom navodnjavanja. A u drugom prstenu milijun ovaca i koza, koje drže krš prohodnim i sa 90% manje raslinja. Te samohodne kosilice osigurati će da 90% lisne mase nestane iz krša u idućih 10 godina, te da se stvara vrijednost u vidu proizvodnje mesa i mlijeka i usputne zaštite od požara. Ivan Malić za Agroklub