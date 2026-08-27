Iskra brža od humusnog sloja
Hoće li učestali požari trajno uništiti regeneraciju hrvatskih šuma na kršu?
Dok Europska unija bilježi rekordne šumske požare i povećanu opožarenu površinu, Hrvatska je dobrom organizacijom protupožarne obrane izbjegla razorne razmjere iz 2017. i 2022. godine. Do sredine kolovoza izgorjelo je 9,6 tisuća hektara. Sanacija državnih površina obvezna je u roku od dvije godine, no Hrvatske šume ističu problem učestalih požara koji onemogućuju prirodnu smjenu vrsta. Iako se u Europi zagovara prelazak s crnogorice na otpornije bjelogorične šume, u hrvatskom priobalju alepski bor ostaje jedina pionirska vrsta sposobna preživjeti na siromašnom kršu. Problem dodatno otežavaju zapuštena privatna zemljišta gdje požari najčešće započinju. Poslovni