Katastrofalni požari u Francuskoj i Španjolskoj: Evakuirane stotine tisuća ljudi
Klimatski ekstrem izazvao je nezapamćene požare koji pustoše jugozapad Francuske i središnju Španjolsku, prisiljavajući više od 270.000 ljudi na evakuaciju. U francuskom departmanu Gironde izgorjelo je rekordnih 98.000 hektara, a vatra se opasno približila Bordeauxu. U Španjolskoj su se požari u Ávili i Madridu spojili u frontu dugu 15 kilometara, uzrokujući najgoru vatrenu stihiju u povijesti madridske regije. Dok vatrogasci uz pomoć europskih saveznika i vojne opreme pokušavaju zaštititi obiteljske kuće i ljudske živote, zabilježena je i jedna smrtna žrtva u Valenciji. Index