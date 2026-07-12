Požari na otocima: Hvarski poduzetnik traži rigorozne kazne za nemarne vlasnike zemljišta - Monitor.hr
Danas (17:00)

Gdje ima dima, ima i nemarnih susjeda

Požari na otocima: Hvarski poduzetnik traži rigorozne kazne za nemarne vlasnike zemljišta

Nakon niza katastrofalnih požara u Dalmaciji, jedan hvarski poduzetnik oštro je osudio vlasnike koji ostavljaju svoja zemljišta zapuštenima, prenosi Morski. Ističe kako savjestan trud pojedinaca gubi smisao jer neodržavane parcele zarasle u korov postaju tempirane bombe koje ugrožavaju susjedne živote i imovinu. Iako zakoni o komunalnom redu postoje, problem je u tome što se bahatima gleda kroz prste. Vrandečić poručuje da pravo vlasništva ne daje pravo na ugrožavanje tuđih domova te od lokalnih vlasti i komunalnih redara zahtijeva nultu toleranciju i udarac po džepu za sve nemarne vlasnike.


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Njemački startup šalje satelite protiv šumskih požara

Münchenski OroraTech lansirao je jedanaest satelita s termalnim kamerama za rano otkrivanje šumskih požara, a do kraja desetljeća planira ih imati stotinu. Za razliku od postojećih satelita koji snimaju samo u određeno doba dana, njihovi uređaji mogu promatrati Zemlju svakih 30 minuta i prepoznati razliku od tri Celzijeva stupnja. Sustav koristi i simulacije vjetra, terena i vegetacije za predviđanje širenja požara. Prva šira primjena planirana je u Grčkoj, dok u Njemačkoj zasad vatrogasci više vjeruju dronovima i brzom dojavljivanju. DW

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Dim, led i paradoksi — physics, bitch!

Sibirski požari: neobični “klimatski klimači” koji (privremeno) hlade planet

Studija Sveučilišta u Washingtonu otkriva paradoksalan učinak sve češćih požara u Sibiru i Kanadi: dimni aerosoli reflektiraju sunčeve zrake i posvjetljuju oblake, što usporava globalno zagrijavanje i topljenje arktičkog leda. Do 2060. požari bi se mogli učetverostručiti, što bi smanjilo globalno zatopljenje za 12 %, a arktičko čak za 38 %. No, to nije razlog za slavlje — požari štete zdravlju i ekosustavima, a ako nestane šuma, nestaje i učinak hlađenja. Požari tako postaju klimatski dvostruki agenti: gase toplinu, ali i gube tlo pod nogama. Bug

09.01.2025. (16:30)

Reign of fire

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Dva najveća požara, Palisades i Eaton, zajedno su zahvatila područje veće od 27.800 hektara. Manji požar Sunset prijeti Hollywood Hillsu. Požari bi mogli bjesniti još danima zbog iznimno teških vremenskih uvjeta i na dijelovima nepristupačnog terena. Ima više snimki (Index). Izgorjeli domovi slavnih zvijezda, Musk omogućio medijima besplatnu Starlink satelitsku internetsku vezu za izvještavanje s terena (tportal)… Ima i timelapse širenja požara, koju je načinila kamera koja se nalazi u blizini četvrti Pacific Palisades i poznatog Sunset Boulevard udaljena svega nekoliko kilometara (Jutarnji)

11.08.2024. (23:00)

Ipak su naši

Rašeta: Vatrene udice

RTL Danas, 30 srpnja: Reporteri javljaju o strašnom požaru koji je izbio kod Skradina i širi se između Bratiškovaca i Ićeva. U Bratiškovcima živi 96 posto Srba i šest posto Hrvata, dok u Ićevu živi 60 posto Hrvata i 40 posto Srba. Zašto je to za ovu priču važno? Pa zato što kod svakog požara mračna podsvijest javnog mnijenja, reprezentirana na internetu (uglavnom pod nickovima) kao potpaljivača uvijek vidi uobičajenog sumnjivca. Brza pretraga po internetu nakon skradinskog požara brzo nas je dovela do rezultata. Piroman, dragi moj Watsone, nije bio Srbin, nego Hrvat, pirokatolik iz susjedstva. Mladić je poremećeni recidivist. Tako je, bit će, bilo i ovaj put. Puno je više požara izazvano zbog prenamjene zemljišta, nego zbog nacionalne mržnje, končano, vatra zahvati i jedne i druge. Primijetio je gledajući TV Boris Rašeta, za Novosti donoseći svoje osvrte na dobro i manje dobro što je gledao na dalekovidnici.

07.08.2024. (21:00)

Kad uskoro neće više imati što izgorjeti

Unatoč klimatskim promjenama i češćim požarima, broj opožarenih područja se smanjuje

. Godišnje štete od šumskih požara u svijetu procjenjuju se na više od 50 milijardi eura, a u Hrvatskoj na oko 30 milijuna eura. To uključuje direktne troškove gašenja, štete na infrastrukturi i ekosustavima, kao i indirektne gubitke povezane s utjecajem na turizam i zdravlje. Projekcije pokazuju da će u ljetnim mjesecima u Hrvatskoj biti sve više suša i vjetrova, a sve manje oborina, osobito u priobalju. U DHMZ-u upozoravaju da brojne studije i projekcije predviđaju da će se trend rizika od nastajanja požara u nadolazećim desetljećima povećavati. No, iako je broj požara veći, manje je opožarenog područja. Stranica Our World in Data ističe da je za razumijevanje ovog naizgled paradoksa važno vidjeti kako su se spaljena područja promijenila u različitim krajolicima. Naime, većina pada u opožarenim površinama dolazi od grmlja, travnjaka i oranica (s malim padom u savanama), dok su šumski požari prilično stabilni. U radu objavljenom u časopisu Science znanstvenici primjećuju isti trend: “Neočekivano, globalno opožareno područje smanjilo se za oko 25% tijekom proteklih 18 godina, unatoč utjecaju klime.” Index

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Pali ih vatra

Rijedak poremećaj: Tko su piromani i kako ih prepoznati

Prema definiciji psihijatara, piromanija spada u poremećaje kontrole impulsa, baš kao i kleptomanija ili kompulzivna sklonost kocki. Naziv bolesti dolazi od grčke riječi za vatru pyr i očituje se opsjednutošću vatrom, a bolesnik višekratno ne uspijeva odoljeti želji da podmetne požar. Osobe koje pate od spomenutog poremećaja često su opsjednute vatrom, vatrogascima i požarima od rane mladosti. Uspješnim paljenjem požara oslobađaju se snažne unutrašnje napetosti koja se u njima nakuplja prije samog čina, pa uživaju u gledanju ili u sudjelovanju u požaru.

Većina osoba s dijagnozom piromanije su muškarci, njih čak 90 posto. Piromanija je u svom izvornom obliku vrlo rijedak psihički i psihijatrijski poremećaj vrlo malo požara uzrokovali su piromani. Iako to zvuči nevjerojatno, ljudi ih često podmeću iz koristoljublja, drskosti ili nemara. tportal

03.03.2024. (23:00)

I požaru se mora pucati u glavu

Zombi požari – kad se dim i dalje vidi, ali ne i vatra

Čak i ispod snijega, dugo vremena nakon što je bio šumski požar je lako moguće da ostanu žarišta, kanadski vatrogasci to zovu holdover (ostatak) već uglavnom ugašene vatre ili slikovitijeg naziva „zombi-požar”. Plamen se zapravo ne vidi, ali iz zemlje još uvijek izbija dim. Takvi požari su lako mogući u hladnim crnogoričnim šumama sjeverne hemisfere, u Kanadi, Aljasci, ali ih ima i na sjeveru Europe ili u Sibiru. U takvim crnogoričnim šumama je i tlo prekriveno gustim slojem iglica i drugih biljnih ostataka koji su zapravo veoma zapaljivi. DW

18.10.2023. (15:00)

Svi bi u gradove, a sela zjape prazna

Depopulacija mijenja požarnu kartu Europe

Egzodus sa sela i klimatska kriza promijenili su europsko selo, a s njime su se promijenili i požari koji pogađaju kontinent svakog ljeta. Napuštanje ruralnih područja ostavlja milijune hektara na milost i nemilost prirodi, a posljedično i požarima. Ova prijetnja nije nova, ali je sve opasnija, kako je sve više požara na kontinentu. To također nije linearan proces. Površina zahvaćenih područja varira iz godine u godinu, a vrhunci i padovi ponavljaju se svakih pet godina. Uzroci ovog porasta požara su složeni. Klimatske promjene dovode do sve većeg broja toplih i suhih epizoda koje dopiru sve više i na sjever, a suhoća terena raspiruje vatru. Međutim, postoji još jedan ključni čimbenik za napredovanje požara, a to je promjena korištenja zemljišta. H-alter

04.09.2023. (21:00)

Roboti, životinje i roboti-životinje

Nove strategije protiv požara: Dronovi, umjetna inteligencija, ali i koze i ovce

Dronovi postaju sveprisutni na prvoj crti obrane, a služe za mapiranje vegetacije, identifikaciju visokorizičnih područja, praćenje požara, prikupljanje podataka i isporuku vode tijekom požara. Radi se i na osmišljavanju naprednijih i većih dronova koji bi djelovali kao zračni tankeri ili nosači crijeva. Ovakvi ”vatrogasci roboti” mogu raspršivati vodu i sredstva za usporavanje požara na veće udaljenosti i na većim površinama. Prema riječima stručnjaka, dronovi su bolja opcija i zato što u realnom vremenu, uz pomoć umjetne inteligencije, mogu mapirati područja i prepoznati dim te upozoriti nadležne vlasti za kontrolu požara i izračunati položaj, veličinu i jačinu požara. Najbolji način za suzbijanje požara je prevencija. Zato je selektivna sječa drveća i manjih biljaka važan aspekt smanjenja rizika od požara. Prije nego dođu dronovi, neke službe koriste ovce i koze koje puštaju na ispašu. Green