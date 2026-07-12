Gdje ima dima, ima i nemarnih susjeda
Požari na otocima: Hvarski poduzetnik traži rigorozne kazne za nemarne vlasnike zemljišta
Nakon niza katastrofalnih požara u Dalmaciji, jedan hvarski poduzetnik oštro je osudio vlasnike koji ostavljaju svoja zemljišta zapuštenima, prenosi Morski. Ističe kako savjestan trud pojedinaca gubi smisao jer neodržavane parcele zarasle u korov postaju tempirane bombe koje ugrožavaju susjedne živote i imovinu. Iako zakoni o komunalnom redu postoje, problem je u tome što se bahatima gleda kroz prste. Vrandečić poručuje da pravo vlasništva ne daje pravo na ugrožavanje tuđih domova te od lokalnih vlasti i komunalnih redara zahtijeva nultu toleranciju i udarac po džepu za sve nemarne vlasnike.