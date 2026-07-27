Usijano ljeto
Šumski požari u Francuskoj i Španjolskoj raselili više od 360.000 ljudi
Šumski požari u Francuskoj i Španjolskoj prisilili su na evakuaciju više od 360.000 ljudi. Francuski vatrogasci bore se s vatrenom stihijom u okolici Bordeauxa, gdje je evakuirana i hotelska zona uz zračnu luku, a predsjednik Macron sazvao je hitan krizni sastanak. U Španjolskoj je evakuirano preko 116.000 stanovnika dok se požari šire oko Madrida. Ekipe na terenu utrkuju se s vremenom kako bi stavile požare pod nadzor jer novi najavljeni toplinski val i izostanak oborina prijete dodatnim razbuktavanjem. Index