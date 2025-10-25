Neće te uhapsiti, ali čuva red
Hologram na straži u Seulu: stopa kriminala se smanjila
U centralnom Seulu je u Jeo-dong parku postavljen životne veličine holografski policajac koji se projicira svakih dvije minute između 19:00 i 22:00. Park je poznat po noćnom životu i barovima, a policija tvrdi da je stopa kriminala pala za oko 22 posto otkako je hologram instaliran, vjerojatno zato što se ljudi osjećaju nelagodno, odnosno nadgledano. Zbog uspjeha, vlasti razmatraju širenje ovog projekta na druge dijelove grada, koristeći virtualnu prisutnost za odvraćanje stvarnih prijestupnika. BBC