Neće te uhapsiti, ali čuva red

To bi, kažu, moglo značiti veliku prekretnica u istraživanju odnosa ljudi i umjetne inteligencije, dosad ograničenih na AI chatbotove koji nude druženje i komunikaciju baš kao u vezi, samo u virtualnoj stvarnosti. Hologrami se načelno ne mogu dodirivati, ali neki su istraživači već eksperimentirali s hologramima koji koriste mlazove zraka kako bi simulirali osjećaj dodira. Najobičnija glupost, tvrde jedni; korak predaleko, komentiraju drugi. Kako bilo, sve više priča o AI romansama, pojedinci se širom svijeta sve se češće okreću chatbotovima kako bi u njima pronašli partnera za druženje i odnjih potražili emocionalnu podršku. Bug