Svijet iz plastične boce
Video: Napravi sam svoj hologram
How to create a Pepper’s Ghost illusion using a plastic bottle and a smartphone.
— Science girl (@sciencegirl) January 14, 2026
How to create a Pepper’s Ghost illusion using a plastic bottle and a smartphone.
— Science girl (@sciencegirl) January 14, 2026
U centralnom Seulu je u Jeo-dong parku postavljen životne veličine holografski policajac koji se projicira svakih dvije minute između 19:00 i 22:00. Park je poznat po noćnom životu i barovima, a policija tvrdi da je stopa kriminala pala za oko 22 posto otkako je hologram instaliran, vjerojatno zato što se ljudi osjećaju nelagodno, odnosno nadgledano. Zbog uspjeha, vlasti razmatraju širenje ovog projekta na druge dijelove grada, koristeći virtualnu prisutnost za odvraćanje stvarnih prijestupnika. BBC
U zagrebačkoj Areni održan je Memorijal Dražena Petrovića, na kojem je hrvatska reprezentacija odmjerila snage s odabranom reprezentacijom Europe, koju je vodio legendarni Željko Obradović. Team Dražen, sastavljen od zvijezda košarkaške Eurolige, pobijedio je hrvatsku reprezentaciju rezultatom 110:107 u memorijalnoj utakmici za Dražena Petrovića, održanoj u zagrebačkoj Areni. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a utakmica se igrala u revijalnom tonu, s naglaskom na prisjećanje Draženovog života i karijere, dok je rezultat bio u drugom planu. Posebno emotivan trenutak bio je kada je pred publiku izašao Draženov hologram, stvoren pomoću umjetne inteligencije. Hologram se obratio publici s nekoliko dirljivih riječi, nakon čega je nestao, ostavivši mnoge uzvanike u suzama. Pogledajte video OVDJE. tportal
To bi, kažu, moglo značiti veliku prekretnica u istraživanju odnosa ljudi i umjetne inteligencije, dosad ograničenih na AI chatbotove koji nude druženje i komunikaciju baš kao u vezi, samo u virtualnoj stvarnosti. Hologrami se načelno ne mogu dodirivati, ali neki su istraživači već eksperimentirali s hologramima koji koriste mlazove zraka kako bi simulirali osjećaj dodira. Najobičnija glupost, tvrde jedni; korak predaleko, komentiraju drugi. Kako bilo, sve više priča o AI romansama, pojedinci se širom svijeta sve se češće okreću chatbotovima kako bi u njima pronašli partnera za druženje i odnjih potražili emocionalnu podršku. Bug
Nova turistička atrakcija u Brisbaneu djelo je kreativnih umova Axiom Holographicsa, australske tvrtke koja se bavi raznim projektima, od obrane i obrazovanja do industrije zabave, hologramskih arkadnih strojeva i holoverzuma. Ovaj ZOO posjetiteljima nudi realistične 3D slike životinja koje magično lebde u zraku njihovim očima; kao da ste zakoračili u fantastičan svijet u kojem su slonovi, žirafe, dinosauri i kolosalni 25-metarski kit oživljeni sa zapanjujućom dozom detalja. S više od 50 izloženih holografskih stvorenja, to je prava virtualna Noina arka. Ovih dana otvorit će tako i “The Planets” koji će posjetiteljima omogućiti da ne napuštajući Zemlju lebde u međunarodnoj svemirskoj postaji, posjete površinu Marsa i Venere, razgledaju četiri velika Jupiterova mjeseca, obiđu jezero tekućeg metana na Titanu i prošeću futurističkim gradom na Saturnovom mjesecu. Bug
Japanac Akihiko Kondo u studenom je oženio hologram Hatsune Miku. U pravnoj sferi ovaj brak nije prepoznat, a javnost je podijeljena, no Kondo je za CNN izjavio da ga mišljenje ostalih ne zanima i da je napravio ono što ga čini sretnim. Kondo se zaljubio u Miku prije desetak godina, kad je čuo njenu glazbu, a planira i medeni mjesec. Novi list
Hologramska projekcija pjevačice izvodit će digitalno remasterirane pjesme uz prateće vokale i live bend. Ista tvrtka je već napravila hologram show sa davno pokojnim Roy Orbisonom. Iza projekta stoji njen otac koji je u biografskom filmu o pjevačici prokazan kao pohlepan i sebičan. Guardian, N1
Prema procjenama stručnjaka, za otprilike 15 godina iskustvo Star Trek Holodecka, uživanje u virtualnoj stvarnosti kakvo je predstavila serija Star Trek, postat će dostupno javnosti. Sadašnji uređaji za stvaranje virtualne stvarnosti pokazuju naznake da bi se mogli razviti u pravo Holodeck iskustvo, ali problem predstavlja što sadašnje kamere moraju biti spojene žicama za visoku kvalitetu izvedbu. “Svatko želi Holodeck, ali mi do njega nećemo doći sutra. Za 15 godina bit će to druga priča”, izjavio je Max Cohen iz Oculusa. ICT Business