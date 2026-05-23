Ne treba ti ni recept

Kemijski spoj C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂ je hormon oksitocin kojeg se povezuje s ljubavlju jer njegova koncentracija raste tijekom orgazma kod žena te kod seksualnog uzbuđenja i orgazma kod muškaraca. Oksitocin ima ulogu u stvaranju odnosa među odraslim pojedincima, važan je za povezivanje i osjećaj bliskosti i odanosti koja se stvara u vezama. Kod žena oksitocin ima ključnu ulogu u doživljavanju orgazma dok kod muškaraca utječe na potrebu za dodirivanjem i maženjem partnerice, što produbljuje osjećaj bliskosti i nježnosti, piše Pliva zdravlje i dodaje da ljubav ipak nije samo igra hormona 🙂