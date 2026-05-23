Hormon ljubavi na djelu: Kako zagrljaji i maženje kemijski smiruju tijelo - Monitor.hr
Danas (20:00)

Ne treba ti ni recept

Hormon ljubavi na djelu: Kako zagrljaji i maženje kemijski smiruju tijelo

Oksitocin, poznat kao “hormon ljubavi”, moćan je biološki alat koji opušta živčani sustav, potiče empatiju i produbljuje povezanost. Iako je ključan za povezivanje majke i djeteta, ovaj hormon lučimo tijekom cijelog života. Najbrži način za svježu dozu opuštanja i mira je fizički kontakt – poput toplog zagrljaja, držanja za ruke, maženja ili intimnosti. No, tijelo ovaj “kemijski melem” može aktivirati i kroz druge ugodne aktivnosti: bliski pogled u oči, igru s kućnim ljubimcima, prakticiranje joge, slušanje umirujuće glazbe ili skupno pjevanje. Psychology Today


Slične vijesti

13.02.2018. (21:26)

Kako li reagira s CH₃OH?!?

Hormon ljubavi ima formulu: C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂

Kemijski spoj C₄₃H₆₆N₁₂O₁₂S₂ je hormon oksitocin kojeg se povezuje s ljubavlju jer njegova koncentracija raste tijekom orgazma kod žena te kod seksualnog uzbuđenja i orgazma kod muškaraca. Oksitocin ima ulogu u stvaranju odnosa među odraslim pojedincima, važan je za povezivanje i osjećaj bliskosti i odanosti koja se stvara u vezama. Kod žena oksitocin ima ključnu ulogu u doživljavanju orgazma dok kod muškaraca utječe na potrebu za dodirivanjem i maženjem partnerice, što produbljuje osjećaj bliskosti i nježnosti, piše Pliva zdravlje i dodaje da ljubav ipak nije samo igra hormona 🙂