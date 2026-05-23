Ne treba ti ni recept

Hormon ljubavi na djelu: Kako zagrljaji i maženje kemijski smiruju tijelo
Oksitocin, poznat kao “hormon ljubavi”, moćan je biološki alat koji opušta živčani sustav, potiče empatiju i produbljuje povezanost. Iako je ključan za povezivanje majke i djeteta, ovaj hormon lučimo tijekom cijelog života. Najbrži način za svježu dozu opuštanja i mira je fizički kontakt – poput toplog zagrljaja, držanja za ruke, maženja ili intimnosti. No, tijelo ovaj “kemijski melem” može aktivirati i kroz druge ugodne aktivnosti: bliski pogled u oči, igru s kućnim ljubimcima, prakticiranje joge, slušanje umirujuće glazbe ili skupno pjevanje. Psychology Today