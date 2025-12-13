Što ti je život pod klimom



Skoro 50 posto ljudi osobito tijekom zimskih mjeseci pati od nedostatka vitamina D, ključnog za zdravlje kostiju, mišića, srca i imunološkog sustava. Vitamin D se sintetizira izlaganjem kože suncu, no brojni faktori utječu na tu proizvodnju, uključujući geografski položaj i fototip kože. Nedostatak vitamina D dugoročno može uzrokovati ozbiljne probleme poput osteoporoze, srčanih bolesti i autoimunih problema. Djeca s nedostatkom izložena su riziku od rahitisa, dok trudnice mogu imati povećanu predispoziciju za komplikacije poput trudničkog dijabetesa i preeklampsije. Dnevne preporučene doze variraju s dobi, a nedostatak se dijagnosticira laboratorijskim testom. Osim sunčevog izlaganja, unos vitamina D moguće je povećati konzumacijom ulja jetre bakalara, masne ribe, shiitake gljiva, te dodacima prehrani. (Telegram)