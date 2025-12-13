Što ti je život pod klimom

Hrvatska bez sunca u krvi: vitamin D na kritično niskim razinama - Monitor.hr
Hrvatska bez sunca u krvi: vitamin D na kritično niskim razinama

Najnovije hrvatsko istraživanje pokazuje da čak 93% odraslih ima manjak vitamina D, unatoč životu u mediteranskoj zemlji. Gotovo polovica ispitanika ima teški deficit, a problem je jednako prisutan u svim dobnim skupinama i kod oba spola. Razlog nije klima, nego moderan način života – boravak u zatvorenim prostorima i loša prehrana. Niz studija povezuje nizak vitamin D s oslabljenim imunitetom, većim rizikom od infekcija, upala i nekih karcinoma, što deficit čini ozbiljnim javnozdravstvenim problemom. Nacional


18.07. (19:00)

Kožu na sunce

Vitamin D3 usporava biološko starenje, štiti mozak i srce

Redovita konzumacija vitamina D3 može znatno usporiti biološko starenje organizma, pokazalo je novo veliko kliničko istraživanje provedeno u SAD-u, piše portal Hina zdravlje. Istraživanje je otkrilo da dnevna doza od 2.000 IU vitamina D3 tijekom četiri godine može usporiti skraćivanje telomera – zaštitnih završetaka na kromosomima – što je ekvivalent odgode biološke starosti za gotovo tri godine. Ovi nalazi dodatno potvrđuju sve važniju ulogu vitamina D3 ne samo u zdravlju kostiju i imuniteta, već i u zaštiti mozga i srca. Klikaj

15.12.2023. (20:00)

Pripaziti na svoju dnevnu dozu

Važnost vitamina D


Skoro 50 posto ljudi osobito tijekom zimskih mjeseci pati od nedostatka vitamina D, ključnog za zdravlje kostiju, mišića, srca i imunološkog sustava. Vitamin D se sintetizira izlaganjem kože suncu, no brojni faktori utječu na tu proizvodnju, uključujući geografski položaj i fototip kože. Nedostatak vitamina D dugoročno može uzrokovati ozbiljne probleme poput osteoporoze, srčanih bolesti i autoimunih problema. Djeca s nedostatkom izložena su riziku od rahitisa, dok trudnice mogu imati povećanu predispoziciju za komplikacije poput trudničkog dijabetesa i preeklampsije. Dnevne preporučene doze variraju s dobi, a nedostatak se dijagnosticira laboratorijskim testom. Osim sunčevog izlaganja, unos vitamina D moguće je povećati konzumacijom ulja jetre bakalara, masne ribe, shiitake gljiva, te dodacima prehrani. (Telegram)

25.10.2017. (18:35)

Zašto bi zimi trebalo uzimati više vitamina D?

25.06.2017. (16:34)

Kreme za sunčanje s faktorom 15 ili višim mogu smanjiti proizvodnju vitamina D za čak 99%, preporučuju se zato dva puta tjedno po pola sata provesti na suncu bez nanošenja zaštitne kreme

20.04.2015. (15:53)

Sve manje sunca

Vraća se zaboravljena bolest – zbog neaktivnosti rahitis prijeti djeci

Neaktivna djeca koja provode previše vremena igrajući videoigre u zatvorenom prostoru i zbog toga premalo borave na otvorenom izložena su riziku razvoja gotovo zaboravljenog rahitisa, upozorili su britanski liječnici. Procjenjuje se da do 15% Britanaca pati od manjka vitamina D, a samo 27% unosi preporučenu dnevnu količinu vitamina, zbog čega je vlada izradila program besplatnog davanja vitamina djeci do 4. godine. Dnevnik.hr, Independent