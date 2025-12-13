Što ti je život pod klimom
Hrvatska bez sunca u krvi: vitamin D na kritično niskim razinama
Najnovije hrvatsko istraživanje pokazuje da čak 93% odraslih ima manjak vitamina D, unatoč životu u mediteranskoj zemlji. Gotovo polovica ispitanika ima teški deficit, a problem je jednako prisutan u svim dobnim skupinama i kod oba spola. Razlog nije klima, nego moderan način života – boravak u zatvorenim prostorima i loša prehrana. Niz studija povezuje nizak vitamin D s oslabljenim imunitetom, većim rizikom od infekcija, upala i nekih karcinoma, što deficit čini ozbiljnim javnozdravstvenim problemom. Nacional