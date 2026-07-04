Hrvatska ima iznimno gustu mrežu kulturne baštine, jedno dobro na 425 stanovnika - Monitor.hr
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Kulturan narod

Hrvatska ima iznimno gustu mrežu kulturne baštine, jedno dobro na 425 stanovnika

Ministarstvo kulture i medija svakodnevno ažurira jedinstveni elektronički registar koji obuhvaća pokretna, nepokretna i nematerijalna dobra – od drevnih arheoloških nalazišta do tradicijskih slastica. Više od 70% registra čine nepokretna dobra, a čak 31 nalazi se na UNESCO-vim popisima. Cijeli je sustav javno dostupan građanima i stručnjacima za pretraživanje, a prostorni podaci mogu se pregledati na Geoportalu. Postupak za zaštitu novih dobara može pokrenuti svatko. Index


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