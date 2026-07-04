Kulturan narod

“Od prve hrvatske pisane riječi, građevine, slike, pjesme, pa sve do naobrazbe i znanosti, sve materijalno i nematerijalno u hrvatskoj kulturi trebalo bi napokon biti popisano i valorizirano. Hrvatska je neistražena, hrvatskom kulturom se Hrvatska nikad nije smjela ili htjela baviti”, smatra akademik Mislav Ježičić iz Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa HAZU-a, koji do kraja godine uz pomoć 70-ak stručnjaka namjerava pripremiti sveobuhvatan popis. Akademija ediciju planira objaviti i na nekoliko svjetskih jezika. HRT