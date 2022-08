Krivo srastanje, rekao bi Štulić

Jutros gledam Potragu RTL-a, kad smo već kod HDZ-a, o direktoru Čistoće iz HDZ-a u Karlovcu koji nije imao potvrdu o nekažnjavanju. Znate kako ju je dobio? Na sudu je dobio lažnu potvrdu. A protiv njega se vodi postupak, što svi u Karlovcu znaju. Kad su mediji otkrili da je to laž, tražilo se tko ju je izdao, a nije se našlo, a čovjek je i dalje na tom radnom mjestu. To vam govorim zato što je u Karlovcu od 35 čelnika gradskih javnih firmi, 30 u HDZ-u, a ovih pet lažu da nisu. To je otmica države, kazao je predsjednik. RTL

To je bio dio klikbejt porcije predsjednika, a tu je državnički dio govora: Jadransko more je bilo predmet zlobe i zavisti, ratovi su se zbog njega vodili, Hrvati danas prvi puta u svojoj povijesti imaju državu i državnu vlast na gotovo cijelom istočnom Jadranu. Hrvatska je more, Hrvati su more. Naša država je nastala na kilometar od mora, u Kaštelima, naši prvi knezovi, naše dinastije su nastale uz more. To more smo branili i uvijek ga slabo naseljavali jer je teško, krševito.