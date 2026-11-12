(Ne)sretni odbijanci i penal
Hrvatska izgubila od Engleske 2:1 u Ligi nacija, o ostanku se odlučuje protiv Češke
Hrvatska je u 5. kolu Lige nacija izgubila od Engleske 2:1. Iako je izbornik Slaven Bilić dobro postavio momčad bez Luke Modrića u startnoj postavi, Engleska je povela preko Morgana Rogersa nakon sretnog odbijanca. Petar Sučić donio je izjednačenje u 59. minuti, ali samo nekoliko minuta kasnije Ivan Smolčić skrivio je kazneni udarac, koji je Harry Kane pretvorio u pobjednički gol za Engleze. Hrvatska ostaje treća u skupini, a odluka o plasmanu pada u nedjelju na Opus Areni protiv Češke. Index