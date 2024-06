Zadržali smo status quo

Na razini Europske unije ojačala je krajnja desnica, a oslabili su zeleni i liberali. Taj trend je naročito vidljiv u Njemačkoj. No u Hrvatskoj su izborni rezultati nešto drugačiji. Ulazak u koaliciju s HDZ-om na nacionalnoj razini je smanjio uvjerljivost DP-a u pogledu ekstremnih stavova koje je zastupao na parlamentarnim izborima i to mu se sada osvetilo na europskim izborima. Ljevica je ostala u istom statusu u kojem je bila i na parlamentarnim izborima – od ukupno 12 zastupnika pet njih dolaze iz lijevih stranaka. Istra očito drugačije diše od ostatka Hrvatske, no nedovoljno da progura i taj jedan mandat. Bartuličin uspjeh unatoč aferi s imovinskom karticom leži u činjenici da glasači desnice inače ne vjeruju mainstream medijima i skloniji su teorijama zavjera, a influenserica Nina Skočak je samo kratak blijesak na političkoj sceni koji se dogodio zahvaljujući neizlaznosti. Malo je vjerojatno da će napraviti iskorak u političkoj karijeri, smatra analitičar i prof. dr. Ivan Rimac. DW