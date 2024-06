Blagi desni zavoj

Nećakinje francuske desničarske populistkinje Marine Le Pen ne vode kampanju za njenu stranku – štoviše, čak su i nećakinje izmišljene. Njihov cilj je bio prikazati ekstremnu političku desnicu kao mladu i privlačnu pred izbore za Europski parlament. Zatim, tu je bila vijest kako EU dozvoljava čokoladu sa cvrčcima. No, to je bila satirična objava koju su mnogi pogrešno shvatili – kućni cvrčci zaista mogu biti korišteni u hrani, ali ova se objava širila kako bi uznemirila one koji se tome ionako protive. Baka Ursule Von der Leyen nije snimljena kako pruža ruku Hitleru, a kandidat AfD-a (njemačke ultradesničarske stranke) za svoje osmoro djece ne duguje 82.784 eura za njihovo izdržavanje. DW