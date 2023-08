Objesi 'Zimmer frei', lezi pod palmu i uživaj

Danas velik broj IT kompanija razvija isti proizvod, možda samo marginalno drugačiji u odnosu na ostale. Ulaze u industrije u kojima je jednostavnije razviti proizvod jer znaju kako su to radile kompanije prije njih, ali u koje se teško probiti jer su već zasićene – i onda se nažalost dovedu do toga da se moraju boriti cijenom, umjesto kvalitetom i inovacijom. Nema novca koji može zamijeniti utjecaj na razvoj svojeg proizvoda i brzinu rasta svojeg poslovanja. To je, nažalost, aspekt vođenja poslovanja na kojem padnu mnogi mladi startupi i koji onda dovedu do neupjeha brojnih perspektivnih proizvoda. Skakanje na svaku priliku i svaki novi trend odvlači fokus od onog bitnog – osiguravanja da proizvod koji razvijamo bude vrhunski. Trendovi se u IT industriji brzo pojave i brzo nestanu, to smo u ove 22 godine vidjeli nebrojeno puta. Ono što je neke guralo naprijed svih ovih godina je fokus na proizvod i rješavanje problema koji su zaista važni. No, na nekim poljima ne treba žuriti s rastom i razvojem. Netokracija