Od graha do reaktora – probava države traži jači energent
Hrvatska na nuklearni pogon: mala ili velika centrala?
Ministarstvo gospodarstva razmatra gradnju vlastite nuklearne elektrane, uz već najavljene planove za male modularne reaktore i sudjelovanje u drugom bloku NE Krško. Ministar Ante Šušnjar tvrdi da bi vlastita centrala Hrvatskoj dala geopolitičku i sigurnosnu prednost, a EU fondovi mogli bi pomoći financiranju. Stručnjaci poput Tončija Tadića smatraju da je odabran pravi trenutak jer Europa ide prema kombinaciji obnovljivih izvora i nuklearne energije. Kao moguće lokacije spominju se Erdut i područje kraj Ivanić Grada. tportal