Od graha do reaktora – probava države traži jači energent

Aktivisti Greenpeacea iz osam zemalja, uključujući i Hrvatsku, upozorili su u ponedjeljak da bi prije odluke o izgradnji drugog bloka nuklearne elektrane u Krškom (NEK2) trebalo riješiti problem njenog financiranja, ustvrdivši da su nuklearke danas najskuplji izvor energije. Tko bi financirao nuklearni reaktor, bi li država bila uključena, koje posljedice bi to donijelo za građane i državni proračun te planira li se NEK2 za izvoz struje, napominje Greenpeace. Ukupna cijena izgradnje reaktora od 1000 megavata (MW) iznosila bi 9,3 milijarde eura, a u slučaju odabira većeg reaktora od 1650 MW više od 15 milijardi eura. Rokovi izgradnje iznose i do 20 godina, a prava cijena bit će poznata tek za nekoliko godina jer, prema iskustvima drugih zemalja, ulaganja u nuklearke na kraju uvijek ispadnu skuplja i, u pravilu, kasne. I dok troškovi proizvedene električne energije iz nuklearnih elektrana i dalje rastu, obnovljivi izvori energije bilježe stalno smanjenje. Nacional