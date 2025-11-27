Stare JNA kasarne – sada s radioaktivnim twistom
Rješenje za otpad iz Nuklearne elektrane Krško: Priprema se Zakon za izgradnju centra
Vlada je u Sabor uputila prijedlog Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, koji bi omogućio izgradnju privremenog skladišta u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori kod granice s BiH. Ondje bi se skladištio otpad iz NE Krško te domaćih bolnica i industrije. Nakon procjene utjecaja na okoliš 2026., izgradnja bi počela 2027., a centar bi bio operativan 2028. Hrvatska prema sporazumu sa Slovenijom preuzima polovicu otpada iz Krškog, oko 15 m³ godišnje. U planu je i druga faza – potražnja lokacije za trajno, podzemno odlagalište. tportal