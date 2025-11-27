Stare JNA kasarne – sada s radioaktivnim twistom

Rješenje za otpad iz Nuklearne elektrane Krško: Priprema se Zakon za izgradnju centra - Monitor.hr
Rješenje za otpad iz Nuklearne elektrane Krško: Priprema se Zakon za izgradnju centra

Vlada je u Sabor uputila prijedlog Zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, koji bi omogućio izgradnju privremenog skladišta u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori kod granice s BiH. Ondje bi se skladištio otpad iz NE Krško te domaćih bolnica i industrije. Nakon procjene utjecaja na okoliš 2026., izgradnja bi počela 2027., a centar bi bio operativan 2028. Hrvatska prema sporazumu sa Slovenijom preuzima polovicu otpada iz Krškog, oko 15 m³ godišnje. U planu je i druga faza – potražnja lokacije za trajno, podzemno odlagalište. tportal


Hrvatska na nuklearni pogon: mala ili velika centrala?

Ministarstvo gospodarstva razmatra gradnju vlastite nuklearne elektrane, uz već najavljene planove za male modularne reaktore i sudjelovanje u drugom bloku NE Krško. Ministar Ante Šušnjar tvrdi da bi vlastita centrala Hrvatskoj dala geopolitičku i sigurnosnu prednost, a EU fondovi mogli bi pomoći financiranju. Stručnjaci poput Tončija Tadića smatraju da je odabran pravi trenutak jer Europa ide prema kombinaciji obnovljivih izvora i nuklearne energije. Kao moguće lokacije spominju se Erdut i područje kraj Ivanić Grada. tportal

Greenpeace o drugom bloku NE Krško: Nuklearke postale najskuplji izvor energije, troškovi nastavljaju rasti

Aktivisti Greenpeacea iz osam zemalja, uključujući i Hrvatsku, upozorili su u ponedjeljak da bi prije odluke o izgradnji drugog bloka nuklearne elektrane u Krškom (NEK2) trebalo riješiti problem njenog financiranja, ustvrdivši da su nuklearke danas najskuplji izvor energije. Tko bi financirao nuklearni reaktor, bi li država bila uključena, koje posljedice bi to donijelo za građane i državni proračun te planira li se NEK2 za izvoz struje, napominje Greenpeace. Ukupna cijena izgradnje reaktora od 1000 megavata (MW) iznosila bi 9,3 milijarde eura, a u slučaju odabira većeg reaktora od 1650 MW više od 15 milijardi eura. Rokovi izgradnje iznose i do 20 godina, a prava cijena bit će poznata tek za nekoliko godina jer, prema iskustvima drugih zemalja, ulaganja u nuklearke na kraju uvijek ispadnu skuplja i, u pravilu, kasne. I dok troškovi proizvedene električne energije iz nuklearnih elektrana i dalje rastu, obnovljivi izvori energije bilježe stalno smanjenje. Nacional

Plenković i Janša o proširenju NE Krško i opskrbi plinom putem LNG terminala

Važno je pitanje energetike i rasta cijena energenata. Na tom tragu dogovorili smo se da se idućeg tjedna u Zagrebu nađu ministri dviju država zaduženi za energetski sektor. Oni će razgovarati o suradnji Hrvatske i Slovenije glede plinovoda i korištenja kapaciteta LNG terminala na Krku. Ujedno će razmotriti daljnju suradnju u vezi s Nuklearnom elektranom Krško, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. HRT

Slovenija i Hrvatska dogovorile produženje rada NE Krško do 2043. godine

Direktor Krškog: Imamo mjere koje bi nas zaštitile od terorističkog napada

Stručnjaci tvrde da bi teroristi mogli napasti bilo koje od tisuću nuklearnih postrojenja u svijetu. Zbog toga je nužna bolja zaštita, upozorava prvi čovjek Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuko Amano. Zaštitar, ubijen dva dana nakon napada u Bruxellesu, radio je u belgijskom nuklearnom institutu u Flerusu. Ured tužitelja opovrgnuo je povezanost tog ubojstva s militantima i medijske napise o krađi zaštitarove propusnice. “Zaštita od terorističkog napada je uključena u događaj kao plan naše zaštite i spašavanja te smo stoga mi uvijek spremni za djelovanje u tim uvjetima”, kaže tehnički direktor Krškog Predrag Širola. HRT, Jutarnji

Slovenija predlaže Hrvatskoj zajedničku lokaciju za nuklearni otpad, kod Krškog

U NE Krško uskoro neće biti mjesta za nuklearni otpad

U skladištu elektrane Krško nalazi se sav nuklearni otpad koji je nastao od početka rada nuklearne elektrane, a kako stvari stoje, za pet godina u njemu više neće biti mjesta i treba pronaći lokaciju za novo odlagalište. Procjenjuje se da će do kraja rada biti oko 10 tisuća tona nuklearnog otpada, a polovica toga je briga RH. Bude li se gradilo, odlagalište treba biti otporno na potrese, s debelim betonskim zidovima. Dnevnik.hr