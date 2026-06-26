Dođite i kuhajte se s nama!

Jedna od vodećih svjetskih platformi i specijaliziranih medija za putovanja Lonely Planet, objavio je popis 50 najboljih svjetskih destinacija, a Hrvatska je ušla među prvih deset. Hrvatsku opisuju kao zemlju lijepe obale obasjane suncem, s mnoštvom otoka i otočića te izazovnim planinama i povijesnim gradovima. U opisu je istaknut i ulazak Hrvatske u schengenski prostor, otvaranje Pelješkog mosta te drugi infrastrukturni projekti. Uz Hrvatsku, mjesto na popisu našle i zemlje kao što su Mongolija, Indija, Maroko, Čile, Meksiko i druge. Lider