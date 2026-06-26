Dođite i kuhajte se s nama!

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Hrvatska na vrhu najboljih ljetnih destinacija za ovu godinu
Na prestižnom popisu najboljih svjetskih ljetnih destinacija za 2026. godinu prema izboru Lonely Planeta, Hrvatska je zauzela samo čelo kolone. Izmjenjuju se užurbani i zabavni ljetni ritmovi dalmatinske obale te opuštenija atmosfera unutrašnjih vinograda i mirnih Kornata. Uz pobjedničku Hrvatsku, ovaj globalni turistički vodič visoko preporučuje i druge raznolike svjetske bisere. Među njima su se istaknule europske ljepotice Češka, Irska, Škotska i Grčka, sjevernoamerička Kalifornija, južnoamerički Peru te egzotične afričke destinacije Maroko i Tanzanija. Svaka od njih nudi jedinstven spoj ljetne avanture, kulture i prirodnih ljepota. 24 sata