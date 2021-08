Oda radosti

Novac iz programa Iduća generacija može se povlačiti do 2026., a iz 7-godišnje proračunske omotnice (kroz ono što nazivamo EU fondovi) do 2030. Dakle, novac je za cijelo desetljeće. Tome treba dodati i činjenicu da će Hrvatska iz omotnice za fiskalno razdoblje 2014.-2020. u naredne tri godine povući još oko 6 milijardi eura koje su ugovorene, a nisu povučene (mogu se povlačiti do kraja 2023.). Dakle, Hrvatskoj na raspolaganju stoji 22+6=28 milijardi eura kroz deset godina ili 2,8 milijardi eura godišnje. To je približno 5% BDP-a 2019., svake godine, u narednih deset godina, piše Velimir Šonje.