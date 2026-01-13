Uvoz na tanjuru, minus na selu

Hrvatska poljoprivreda pod pritiskom vremenskih nepogoda, bolesti i sporazuma Mercosur - Monitor.hr
Hrvatska poljoprivreda pod pritiskom vremenskih nepogoda, bolesti i sporazuma Mercosur

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović upozorio je na velike štete u plasteničkoj proizvodnji i poljoprivrednoj infrastrukturi zbog zimskog nevremena te potrebu za novim modelom osiguranja kroz poseban fond. Istaknuo je i rast broja bolesti u stočarstvu te nemogućnost izolacije Hrvatske. Posebno problematičnim smatra sporazum Mercosur, koji ocjenjuje „nužnim zlom“ jer otvara tržište jeftinijim proizvodima nižih standarda, dok europska poljoprivreda snosi najveći teret liberalizacije. HRT, Index


