Sporazum Mercusor zaustavljen: Europski parlament šalje tekst na provjeru Sudu EU - Monitor.hr
Danas (16:00)

Poljoprivrednici i dalje na iglama

Sporazum Mercusor zaustavljen: Europski parlament šalje tekst na provjeru Sudu EU

Europski parlament tijesnom je većinom odlučio uputiti trgovinski sporazum EU–Mercosur na provjeru zakonitosti Sudu Europske unije, čime je proces ratifikacije privremeno zamrznut. Sporan je mehanizam koji bi državama Mercosura omogućio osporavanje europskih propisa, uključujući buduće zakone o okolišu i sigurnosti hrane. Odluka je donesena uz snažne prosvjede poljoprivrednika u Strasbourgu. Ako Sud utvrdi pravne probleme, sporazum će se morati mijenjati, što znači nove pregovore i dodatno odgađanje. Agroklub


Slične vijesti

13.01. (20:00)

Uvoz na tanjuru, minus na selu

Hrvatska poljoprivreda pod pritiskom vremenskih nepogoda, bolesti i sporazuma Mercosur

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović upozorio je na velike štete u plasteničkoj proizvodnji i poljoprivrednoj infrastrukturi zbog zimskog nevremena te potrebu za novim modelom osiguranja kroz poseban fond. Istaknuo je i rast broja bolesti u stočarstvu te nemogućnost izolacije Hrvatske. Posebno problematičnim smatra sporazum Mercosur, koji ocjenjuje „nužnim zlom“ jer otvara tržište jeftinijim proizvodima nižih standarda, dok europska poljoprivreda snosi najveći teret liberalizacije. HRT, Index