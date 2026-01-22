Poljoprivrednici i dalje na iglama

Europski parlament tijesnom je većinom odlučio uputiti trgovinski sporazum EU–Mercosur na provjeru zakonitosti Sudu Europske unije, čime je proces ratifikacije privremeno zamrznut. Sporan je mehanizam koji bi državama Mercosura omogućio osporavanje europskih propisa, uključujući buduće zakone o okolišu i sigurnosti hrane. Odluka je donesena uz snažne prosvjede poljoprivrednika u Strasbourgu. Ako Sud utvrdi pravne probleme, sporazum će se morati mijenjati, što znači nove pregovore i dodatno odgađanje. Agroklub