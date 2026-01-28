Nekome tržišta, drugome poljoprivreda
EU juri slobodnu trgovinu: Mercosur, Indija i cijena koju netko mora platiti
Europska komisija potpisala je sporazum o slobodnoj trgovini s Mercosurom (zajedničko tržište Južne Amerike) prije odobrenja Europskog parlamenta, što je izazvalo snažne reakcije poljoprivrednika, ekoloških organizacija i dijela zastupnika. EP je zatražio mišljenje Suda EU-a, čime se ratifikacija odgađa barem godinu do dvije, no ostaje pitanje hoće li Komisija pokušati djelomičnu primjenu sporazuma. Kritike se odnose na nelojalnu konkurenciju, niže standarde proizvodnje hrane i negativne klimatske učinke. Istodobno EU ubrzava pregovore o sličnim sporazumima s Indijom i drugim državama, potaknuta slabljenjem trgovinskih odnosa sa SAD-om. H-alter