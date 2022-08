Sezonske mušice

Algoritmi su u SAD-u gotovo sveprisutni, primjerice u pravosuđu predlažu sucu nakon analize hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo ili je može pustiti na slobodu. No sve više uzimaju maha i među zaposlenicima, posebno onima koji rade na daljinu. Novi su to trendovi koje je donijela pandemija uslijed koje su domovi zaposlenika gotovo preko noći postali njihovi uredi. Tada više nisu bili pod nadzorom svojih nadležnih, no brzo su se pojavila rješenja – tzv. bossware, odnosno softver za produktivnost s raznim alatima za računalno praćenje. Kompanije pomoću takvih alata prvenstveno žele pratiti produktivnost svojih zaposlenika na poslu, no pomoću njih mogu i pratiti razgovore svojih djelatnika i tako ući u privatnu sferu koja bi trebala ostati upravo takva – privatna. Tportal