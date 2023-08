Not great, not terrible

Argentina je u optjecaj pustila novu, najveću novčanicu denominacije 2000 pezosa zato što je galopirajuća inflacija desetkovala vrijednost nacionalne valute. Sada je najveća denominacija na papirnoj novčanici argentinskog pezosa dvostruko veća od dosadašnjih tisuću pezosa. No, u trenutku kada pišemo ovaj tekst nova novčanica s najvišom istaknutom vrijednosti odgovarala je tečaju 8,21 dolara. I to je službeno, tamo gdje se dolari zbog stroge državne kontrole nad deviznim kapitalom mogu kupiti – na crnom tržištu – dvije tisuće pezosa vrijedi upola manje, 4,08 dolara. To se naziva plavim tečajem, a on je zapravo i realan jer legalno je dolar jako teško kupiti. U travnju je godišnja inflacija u Argentini dosegnula 109 posto, a tako mala vrijednost najveće novčanice izazvala je problem u poslovanju poslovnim subjektima i bankama. Na bankomatima gotovo da i nama novca, a prizori ljudi koji plaćaju gomilama papirnog novca podsjećaju na Rumunjsku uoči revolucije kojom je svrgnut Ceausescu. Večernji