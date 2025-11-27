Kad popusti padnu, raste samo – naivnost
Hrvatska udruga banaka upozorava na porast internetskih prijevara uoči Crnog petka
Uoči Crnog petka raste broj internetskih prijevara, upozorava HUB. Prevaranti plasiraju lažne oglase, trgovine i “mega popuste” kako bi ukrali osobne i kartične podatke. Često imitiraju hrvatske brendove i nude rasprodaje koje zapravo vode na lažne stranice, nakon kojih kupci ostaju bez proizvoda i s ukradenim podacima. Građanima se savjetuje provjera trgovina i iskustava korisnika te unos podataka samo na sigurnim stranicama, uz mogućnost provjere putem servisa iffy.cert.hr. HUB, MUP i CERT pokrenuli su kampanju “Budimo realni” kako bi upozorili na najčešće oblike prijevara. Bug