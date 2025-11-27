Hrvatska udruga banaka upozorava na porast internetskih prijevara uoči Crnog petka - Monitor.hr
Danas (14:00)

Kad popusti padnu, raste samo – naivnost

Hrvatska udruga banaka upozorava na porast internetskih prijevara uoči Crnog petka

Uoči Crnog petka raste broj internetskih prijevara, upozorava HUB. Prevaranti plasiraju lažne oglase, trgovine i “mega popuste” kako bi ukrali osobne i kartične podatke. Često imitiraju hrvatske brendove i nude rasprodaje koje zapravo vode na lažne stranice, nakon kojih kupci ostaju bez proizvoda i s ukradenim podacima. Građanima se savjetuje provjera trgovina i iskustava korisnika te unos podataka samo na sigurnim stranicama, uz mogućnost provjere putem servisa iffy.cert.hr. HUB, MUP i CERT pokrenuli su kampanju “Budimo realni” kako bi upozorili na najčešće oblike prijevara. Bug


Slične vijesti

Subota (14:00)

Dan kad se svi prave da inflacija ne postoji

Crni petak: put od kaosa do globalnog shopping spektakla

Crni petak danas je sinonim za velike popuste i početak blagdanske kupovine, no njegovi korijeni su puno složeniji. Izraz je nastao 1960-ih u Philadelphiji, gdje je označavao prometni kaos nakon Dana zahvalnosti. Tek krajem 1980-ih dobiva pozitivno značenje, kao dan kada trgovci ulaze “u crno”. S rastom internetske trgovine pretvara se u globalni fenomen, a rasprodaje se šire s jednog dana na cijeli mjesec. Istodobno jačaju pokreti koji potiču održiviju i promišljeniju kupovinu, poput Green Fridaya i Buy Nothing Daya. After5

20.11. (08:00)

Dan kad cijene rastu brže od popusta

Crni petak ili crni humor: kupci opet prozivaju “lažne” popuste

Rasprava na Redditu otkrila je ponovno nezadovoljstvo kupaca zbog praksi trgovaca uoči Crnog petka. Jedan korisnik opisao je kako je komplet bijele tehnike u košarici poskupio 27% nekoliko dana prije akcije, što mnogi smatraju standardnom “pred-bf” taktikom. Komentatori tvrde da su lažni popusti uobičajeni, a dio kupaca zbog toga naručuje isključivo iz inozemstva. Upozoravaju i da se pravi popusti mogu prepoznati samo praćenjem cijena mjesecima unaprijed, dok se na tržištu sve češće pojavljuje i roba slabije kvalitete proizvedena baš za Crni petak. Index

03.12.2024. (18:00)

Blagdan za potrošače

Hrvati na Crni petak potrošili oko 123 milijuna eura u trgovinama

U Hrvatskoj se ove godine bilježi rast potrošnje od 7,2 posto u odnosu na 2023. godinu, prema podacima o fiskaliziranim računima 29. studenoga. U trgovinama, Hrvati su ‘ostavili’ 122.623.280 eura na oko pet i pol milijuna fiskaliziranih računa. Usporedbe radi, prema podacima Porezne uprave, na prošlogodišnji Crni petak, Hrvati su u trgovinama potrošili 113.877.561 eura na oko 5 milijuna i 400 tisuća fiskaliziranih računa. Dakle, Hrvati su ove godine na Crni petak u trgovinama potrošili 7,2 posto više. Ove godine se više i jelo i pilo, pa je tu potrošnja bila 11.918.782 eura. Na ostale usluge potrošeno je 19.848.416 eura. Forbes

28.11.2024. (18:00)

Negdje popust, negdje zamka

Crni petak: Najčešće prevare i kako ih izbjeći

Crni petak donosi velike popuste, ali i mnoštvo sofisticiranih prevara. Najčešći trikovi uključuju lažne web trgovine poznatih brendova, prodaju nepostojećih proizvoda poput PS5 konzola, deepfake reklame koje promoviraju “čudesne” proizvode, i QR kodove koji vode na zlonamjerne stranice. Prevaranti koriste umjetnu inteligenciju za uvjerljive lažne recenzije i reklame, a cilj im je krađa podataka i novca. Posebno su pogođeni lakovjerni kupci na društvenim mrežama. Stručnjaci savjetuju oprez, provjeru web adresa, korištenje kreditnih kartica i izbjegavanje kriptovaluta za plaćanje. Pazite, jer “popust stoljeća” lako može isprazniti vaš novčanik. Poslovni

25.11.2024. (08:00)

Potrošačka groznica na TikToku

Crni petak 2024.: mobilni uređaji, društvene mreže i ekološka svijest

Black Friday 2024. obilježit će rast online kupovine, posebno putem mobilnih uređaja i društvenih mreža poput TikToka i Instagrama, koji su ključne platforme za otkrivanje ponuda. Trgovci će se oslanjati na personalizirane kampanje, influencere i umjetnu inteligenciju kako bi optimizirali korisničko iskustvo. Uz “doom spending” kao reakciju na ekonomske nesigurnosti, naglašava se i etička kupnja, s fokusom na održivost. Uspjeh ovisi o prilagodbi trendovima i višekanalnoj prodaji, dok personalizacija komunikacije postaje nezaobilazan alat. Crni petak više nije samo dan već cijeli shopping mjesec. Poslovni

12.11.2024. (14:00)

Šopingholičari, ajmo, stigao je čas

Bliži se ‘Black friday’, termin koji je prvo koristila američka policija, a kasnije postao oznaka za popuste u trgovinama

Značenje Crnog petka počeo se oblikovati 1950-ih godina i koristila ga je policija u Philadelphiji. Kako Crni petak pada na dan nakon američkog Dana zahvalnosti, policija je tim terminom opisivala kaos koji je nastajao u gradu. Za njih je taj dan bio sve samo ne dan za slavljenje zbog velikog broja turista i kupaca koji dolaze u grad. Osamdesetih se termin počeo koristiti u marketinške svrhe, a u Europu je stigao 2010-ih. Ovaj dan svake godine pada na četvrti petak u studenom, a ove pada na 29. studenog. U Hrvatskoj će brojni dućani imati popuste, koje neki imaju i cijeli tjedan, a neki i cijeli mjesec. Net

09.11.2024. (12:00)

Ne znaš tko je škrt, a tko šparan

Kako se Hrvati spremaju za Crni petak: većina želi uštedjeti na luksuznim artiklima

Čak i ako 12 posto Hrvata vjeruje da više nema podjednako dobrih ponuda kao u prošlosti, 7 od 10 ispitanika misle da je Crni petak dobra prilika za atraktivne kupnje. Samo 3 posto hrvatskih ispitanika je reklo da namjerno bojkotiraju Crni petak, a 9 posto ispitanika smatra da danas tijekom Crnog petka ima previše lažnih web-stranica i prodavača povezanih s prijevarama, stoga ne planiraju sudjelovati u njemu. No, gotovo 48 posto onih koji čekaju Crni petak ciljano čekaju sniženje onih proizvoda koji su im inače preskupi. rećina ispitanih Hrvata rekla je da po nižim cijenama kupuju artikle koje i inače kupuju, dok 26 posto ovu priliku koristi za kupnju božićnih darova. 7 posto Hrvata Crni petak koriste kako bi kupili zalihe kućanskih potrepština (deterdženta, higijenskih potrepština, itd.). Ima i onih koji koriste priliku da se počaste, odnosno u svrhu ‘shopping terapije’. Lider

25.11.2023. (15:00)

Trlja ruke

Ravnatelj Porezne: Hrvati su na Crni petak potrošili više od 70 milijuna eura

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša za RTL je rekao da se još ne zna je li u Hrvatskoj oboren rekord po potrošnji. Točne brojke trebale bi se znati danas, s obzirom na to da su trgovine u trenutku davanja izjave i dalje bile otvorene. Dosad smo imali finaliziranih 138 milijuna računa kao i prošle godine. Znači, broj je tu negdje, no iznos računa je veći za 14 posto i fiskalizirano je ukupno preko dvije milijarde 163 milijuna eura samo u studenom. Index

25.11.2023. (11:00)

Sve što je crno nije uvijek nužno loše

Black Friday i njegovo stvarno porijeklo – nekoliko je teorija

Najranije korištenje termina “Black Friday” povezano je s pojavom izostanka radnika koji su javljali da su bolesni nakon Dana zahvalnosti i to kako bi imali četiri slobodna dana. Bilo je to oko 1950-ih. Jedna od teorija je da je riječ o tržišnoj frazi. Postoji, naime, objašnjenje koje se veže uz prodavače. Taj petak navodno je bio dan kada bi prodavači napokon počeli prikazivati dobit što bi u knjigovodstvenom rječniku značilo da su “iz crvenog” prešli “u crno”. Još jedna teorija tvrdi kako se valja vratiti u rane 1960-te kada su policajci u Philadelphiji tako nazivali kaos koji je nastao dolaskom turista šopingholičara. Nacional Iako je i ove godine potencijal za trgovce velik, izgleda da kupci ovaj put nisu toliko raspoloženi za šoping kao prošlih godina. DW

23.11.2023. (17:00)

Kupuj samo ono što ti treba

Sutra je Black Friday. Ovo su najćešće prevare, evo kako ih prepoznati

Dan posebnih ponuda i ušteda došao je iz SAD-a, gdje je Black Friday popularnost počeo stjecati devedesetih godina. Riječ je o šoping-događanju koje se obilježava petkom koji dolazi nakon američkog blagdana Dana zahvalnosti. Iako je većina ponuda legitimna, neka naizgled ogromna sniženja, poput onih od 70-90 posto, najčešće su manipulacije i trgovački trikovi. Najčešće se zavarava kupce kako bi ih se dovelo u trgovine da bi oni potrošili novac koji nisu planirali. Najbolje je u kupnju ići planski, a cijene proizvoda koje kupci žele mogu pratiti neko vrijeme prije sniženja kako bi znali je li taj proizvod naposljetku stvarno snižen, kažu iz udruge Potrošač. Index