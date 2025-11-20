Crni petak ili crni humor: kupci opet prozivaju “lažne” popuste - Monitor.hr
Danas (07:00)

Dan kad cijene rastu brže od popusta

Crni petak ili crni humor: kupci opet prozivaju “lažne” popuste

Rasprava na Redditu otkrila je ponovno nezadovoljstvo kupaca zbog praksi trgovaca uoči Crnog petka. Jedan korisnik opisao je kako je komplet bijele tehnike u košarici poskupio 27% nekoliko dana prije akcije, što mnogi smatraju standardnom “pred-bf” taktikom. Komentatori tvrde da su lažni popusti uobičajeni, a dio kupaca zbog toga naručuje isključivo iz inozemstva. Upozoravaju i da se pravi popusti mogu prepoznati samo praćenjem cijena mjesecima unaprijed, dok se na tržištu sve češće pojavljuje i roba slabije kvalitete proizvedena baš za Crni petak. Index


Slične vijesti

03.12.2024. (17:00)

Blagdan za potrošače

Hrvati na Crni petak potrošili oko 123 milijuna eura u trgovinama

U Hrvatskoj se ove godine bilježi rast potrošnje od 7,2 posto u odnosu na 2023. godinu, prema podacima o fiskaliziranim računima 29. studenoga. U trgovinama, Hrvati su ‘ostavili’ 122.623.280 eura na oko pet i pol milijuna fiskaliziranih računa. Usporedbe radi, prema podacima Porezne uprave, na prošlogodišnji Crni petak, Hrvati su u trgovinama potrošili 113.877.561 eura na oko 5 milijuna i 400 tisuća fiskaliziranih računa. Dakle, Hrvati su ove godine na Crni petak u trgovinama potrošili 7,2 posto više. Ove godine se više i jelo i pilo, pa je tu potrošnja bila 11.918.782 eura. Na ostale usluge potrošeno je 19.848.416 eura. Forbes

28.11.2024. (18:00)

Negdje popust, negdje zamka

Crni petak: Najčešće prevare i kako ih izbjeći

Crni petak donosi velike popuste, ali i mnoštvo sofisticiranih prevara. Najčešći trikovi uključuju lažne web trgovine poznatih brendova, prodaju nepostojećih proizvoda poput PS5 konzola, deepfake reklame koje promoviraju “čudesne” proizvode, i QR kodove koji vode na zlonamjerne stranice. Prevaranti koriste umjetnu inteligenciju za uvjerljive lažne recenzije i reklame, a cilj im je krađa podataka i novca. Posebno su pogođeni lakovjerni kupci na društvenim mrežama. Stručnjaci savjetuju oprez, provjeru web adresa, korištenje kreditnih kartica i izbjegavanje kriptovaluta za plaćanje. Pazite, jer “popust stoljeća” lako može isprazniti vaš novčanik. Poslovni

25.11.2024. (08:00)

Potrošačka groznica na TikToku

Crni petak 2024.: mobilni uređaji, društvene mreže i ekološka svijest

Black Friday 2024. obilježit će rast online kupovine, posebno putem mobilnih uređaja i društvenih mreža poput TikToka i Instagrama, koji su ključne platforme za otkrivanje ponuda. Trgovci će se oslanjati na personalizirane kampanje, influencere i umjetnu inteligenciju kako bi optimizirali korisničko iskustvo. Uz “doom spending” kao reakciju na ekonomske nesigurnosti, naglašava se i etička kupnja, s fokusom na održivost. Uspjeh ovisi o prilagodbi trendovima i višekanalnoj prodaji, dok personalizacija komunikacije postaje nezaobilazan alat. Crni petak više nije samo dan već cijeli shopping mjesec. Poslovni

12.11.2024. (14:00)

Šopingholičari, ajmo, stigao je čas

Bliži se ‘Black friday’, termin koji je prvo koristila američka policija, a kasnije postao oznaka za popuste u trgovinama

Značenje Crnog petka počeo se oblikovati 1950-ih godina i koristila ga je policija u Philadelphiji. Kako Crni petak pada na dan nakon američkog Dana zahvalnosti, policija je tim terminom opisivala kaos koji je nastajao u gradu. Za njih je taj dan bio sve samo ne dan za slavljenje zbog velikog broja turista i kupaca koji dolaze u grad. Osamdesetih se termin počeo koristiti u marketinške svrhe, a u Europu je stigao 2010-ih. Ovaj dan svake godine pada na četvrti petak u studenom, a ove pada na 29. studenog. U Hrvatskoj će brojni dućani imati popuste, koje neki imaju i cijeli tjedan, a neki i cijeli mjesec. Net

09.11.2024. (12:00)

Ne znaš tko je škrt, a tko šparan

Kako se Hrvati spremaju za Crni petak: većina želi uštedjeti na luksuznim artiklima

Čak i ako 12 posto Hrvata vjeruje da više nema podjednako dobrih ponuda kao u prošlosti, 7 od 10 ispitanika misle da je Crni petak dobra prilika za atraktivne kupnje. Samo 3 posto hrvatskih ispitanika je reklo da namjerno bojkotiraju Crni petak, a 9 posto ispitanika smatra da danas tijekom Crnog petka ima previše lažnih web-stranica i prodavača povezanih s prijevarama, stoga ne planiraju sudjelovati u njemu. No, gotovo 48 posto onih koji čekaju Crni petak ciljano čekaju sniženje onih proizvoda koji su im inače preskupi. rećina ispitanih Hrvata rekla je da po nižim cijenama kupuju artikle koje i inače kupuju, dok 26 posto ovu priliku koristi za kupnju božićnih darova. 7 posto Hrvata Crni petak koriste kako bi kupili zalihe kućanskih potrepština (deterdženta, higijenskih potrepština, itd.). Ima i onih koji koriste priliku da se počaste, odnosno u svrhu ‘shopping terapije’. Lider

25.11.2023. (15:00)

Trlja ruke

Ravnatelj Porezne: Hrvati su na Crni petak potrošili više od 70 milijuna eura

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša za RTL je rekao da se još ne zna je li u Hrvatskoj oboren rekord po potrošnji. Točne brojke trebale bi se znati danas, s obzirom na to da su trgovine u trenutku davanja izjave i dalje bile otvorene. Dosad smo imali finaliziranih 138 milijuna računa kao i prošle godine. Znači, broj je tu negdje, no iznos računa je veći za 14 posto i fiskalizirano je ukupno preko dvije milijarde 163 milijuna eura samo u studenom. Index

25.11.2023. (11:00)

Sve što je crno nije uvijek nužno loše

Black Friday i njegovo stvarno porijeklo – nekoliko je teorija

Najranije korištenje termina “Black Friday” povezano je s pojavom izostanka radnika koji su javljali da su bolesni nakon Dana zahvalnosti i to kako bi imali četiri slobodna dana. Bilo je to oko 1950-ih. Jedna od teorija je da je riječ o tržišnoj frazi. Postoji, naime, objašnjenje koje se veže uz prodavače. Taj petak navodno je bio dan kada bi prodavači napokon počeli prikazivati dobit što bi u knjigovodstvenom rječniku značilo da su “iz crvenog” prešli “u crno”. Još jedna teorija tvrdi kako se valja vratiti u rane 1960-te kada su policajci u Philadelphiji tako nazivali kaos koji je nastao dolaskom turista šopingholičara. Nacional Iako je i ove godine potencijal za trgovce velik, izgleda da kupci ovaj put nisu toliko raspoloženi za šoping kao prošlih godina. DW

23.11.2023. (17:00)

Kupuj samo ono što ti treba

Sutra je Black Friday. Ovo su najćešće prevare, evo kako ih prepoznati

Dan posebnih ponuda i ušteda došao je iz SAD-a, gdje je Black Friday popularnost počeo stjecati devedesetih godina. Riječ je o šoping-događanju koje se obilježava petkom koji dolazi nakon američkog blagdana Dana zahvalnosti. Iako je većina ponuda legitimna, neka naizgled ogromna sniženja, poput onih od 70-90 posto, najčešće su manipulacije i trgovački trikovi. Najčešće se zavarava kupce kako bi ih se dovelo u trgovine da bi oni potrošili novac koji nisu planirali. Najbolje je u kupnju ići planski, a cijene proizvoda koje kupci žele mogu pratiti neko vrijeme prije sniženja kako bi znali je li taj proizvod naposljetku stvarno snižen, kažu iz udruge Potrošač. Index

24.11.2022. (21:00)

Samo kupuj

Crni petak – kontroverzna jagma za popustima

Visoka inflacija natjerala je Nijemce da manje troše. Ipak, sudeći po anketama, to se ne odnosi na takozvani Crni tjedan, uključujući i Crni petak. Istovremeno, zaštitnici potrošača upozoravaju na neke zamke. Očekivana jagma za jeftinim cijenama na internetu će vjerojatno biti na štetu običnih prodavaonica u gradskim centrima: konkurencija Amazona, Zalanda ili eBaya već godinama otežava život radnjama i robnim kućama te šoping-centrima. To je i jedan od razloga za novu nelikvidnost lanca robnih kuća Galeria Karstadt Kaufhof. Njihova internet-stranica je ovih dana crno-bijela, s ponudama za Crni petak – kako bi mušterije kupovale kod njih, dakle u online-ponudama robnih kuća. DW

24.11.2022. (17:00)

Šopingholičari svijeta, pripazite

Ususret ‘Crnom petku’ – na što valja pripaziti

Prije kupovine na nepoznatom web shopu korisnici bi trebali barem ‘proguglati’ ime firme koja je navedena u uvjetima kupovine. Ako se ime tvrtke ne spominje nigdje na internetu, nema neku oznaku povjerenja niti web shop posjeduje neki društveni dokaz, poput pratitelja na društvenim profilima ili pouzdanih recenzija, nemojte im ostavljati podatke o svojoj kartici. Ako već morate kupiti nešto na sumnjivom web shopu, pogledajte nude li barem jedan siguran način plaćanja. Kao i svake godine do sada, prema analizi, i ove će se godine za vrijeme Crnog petka potrošači odlučivati za kupnju tech proizvoda i velikih kućanskih aparata. Zanimljivosti donosi Tportal, dok Green upozorava na crnu stranu ovog potrošačkog praznika, budući da se za njega tvrtke posebno pripremaju pojačanom proizvodnjom.