Dan kad cijene rastu brže od popusta
Crni petak ili crni humor: kupci opet prozivaju “lažne” popuste
Rasprava na Redditu otkrila je ponovno nezadovoljstvo kupaca zbog praksi trgovaca uoči Crnog petka. Jedan korisnik opisao je kako je komplet bijele tehnike u košarici poskupio 27% nekoliko dana prije akcije, što mnogi smatraju standardnom “pred-bf” taktikom. Komentatori tvrde da su lažni popusti uobičajeni, a dio kupaca zbog toga naručuje isključivo iz inozemstva. Upozoravaju i da se pravi popusti mogu prepoznati samo praćenjem cijena mjesecima unaprijed, dok se na tržištu sve češće pojavljuje i roba slabije kvalitete proizvedena baš za Crni petak. Index