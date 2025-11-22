Dan kad se svi prave da inflacija ne postoji
Crni petak: put od kaosa do globalnog shopping spektakla
Crni petak danas je sinonim za velike popuste i početak blagdanske kupovine, no njegovi korijeni su puno složeniji. Izraz je nastao 1960-ih u Philadelphiji, gdje je označavao prometni kaos nakon Dana zahvalnosti. Tek krajem 1980-ih dobiva pozitivno značenje, kao dan kada trgovci ulaze “u crno”. S rastom internetske trgovine pretvara se u globalni fenomen, a rasprodaje se šire s jednog dana na cijeli mjesec. Istodobno jačaju pokreti koji potiču održiviju i promišljeniju kupovinu, poput Green Fridaya i Buy Nothing Daya. After5